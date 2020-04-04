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Hangi şehirlere giriş-çıkış yasağı geldi? Sadece büyükşehirlere mi yasak geldi? İşte o iller...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 09:47 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler çerçevesinde 30 büyükşehir ile Zonguldak'a araçla giriş-çıkışlar yasaklandı. Öte yandan buralara sınırı olduğu için bazı şehirler de kendiliğinden giriş-çıkış yasağı olan iller listesinde girdi. İşte giriş-çıkış yasağı kapsamına alınan iller...

Hangi şehirlere giriş-çıkış yasağı geldi? Sadece büyükşehirlere mi yasak geldi? İşte o iller...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı ancak, adı geçen iller tarafından çevrelendiği için 5 il daha zorunlu olarak listeye girmiş oldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tadbirler genişletildi. Alınan yeni karara göre; 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü Zonguldak’a giriş-çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı.

GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI OLAN İLLER

Yapılan açıklamaya göre, "Büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak için; kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulacaktır. Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır." denildi.

5 İL ZORUNLU OLARAK LİSTEYE GİRDİ

31 şehrin dışında zorunlu olarak 5 il daha listeye kendiliğinden eklendi. Bu iller ise büyükşehirlerin çevrelediği 5 il olan Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman olarak kayıtlara geçti.

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