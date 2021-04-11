HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Hangi sınavlar ertelendi? KPSS, YDS, DHBT ve YKS ertelendi mi? İşte MEB ve ÖSYM'den açıklamalar...

Hangi sınavlar ertelendi? KPSS, YDS, DHBT ve YKS ertelendi mi? İşte MEB ve ÖSYM'den açıklamalar...

11.04.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek bazı sınavlar için erteleme kararı alındığı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. MEB'in aldığı erteleme kararının sonrasında öğrenciler ve adaylar ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavların da ertelenip ertelenmeyeceğini merak etmeye başladı. Vatandaşlar YDS, DHBT, YKS, KPSS ertelendi mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki hangi sınavlar ertelendi? Adayların merakla beklediği KPSS, YDS, DHBT ve YKS ertelendi mi? İşte yanıtı...

Hangi sınavlar ertelendi? KPSS, YDS, DHBT ve YKS ertelendi mi? İşte MEB ve ÖSYM'den açıklamalar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Nisan ayında gerçekleşecek bazı sınavlar için erteleme kararı alındığını duyurdu. MEB'in aldığı erteleme kararının ardından öğrenciler ve adaylar ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavların da ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmaya başladı. Vatandaşlar YDS, DHBT, YKS, KPSS ertelendi mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki hangi sınavlar ertelendi? Adayların merakla beklediği KPSS, YDS, DHBT ve YKS ertelendi mi?

HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ? KPSS, YDS, DHBT VE YKS ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, katıldığı bir programda Nisan ayında yapılacak olan iki sınavı ertelediklerini duyurdu. Salgın sebebiyle ertelenecek sınav olup olmadığıyla ilgili sorulan soru üzerine Bakan Selçuk, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz." şeklinde konuştu.

MEB’in yapmış olduğu erteleme açıklaması sonrasında gözler diğer ÖSYM bünyesindeki sınavlara çevrildi. ÖSYM’den henüz sınav erteleme ile ilgili bir açıklama gelmedi.

HANGİ SINAVLAR YAPILACAK?

Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki sınav yapılacak. 10 Nisan'da Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 11 Nisan Pazar günü ise yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavları gerçekleştirilecek. 2021-DİB-MBSTS, 10 Nisan saat 14.45'te başlayacak ve adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara, soruları yanıtlamaları için 90 dakika süre verilecek. ÖSYM sınavlarına girecek öğrenciler ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip etmeye devam ediyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardıKısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
DİB-MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?DİB-MBSTS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM koronavirüs (Covid-19) sınav YDS Milli Eğitim Bakanlığı KPSS YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

Yeri tespit edildi! Sedat Peker için Interpol devrede

Yeri tespit edildi! Sedat Peker için Interpol devrede

Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Terör örgütü PKK 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza’nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.