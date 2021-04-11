Hangi sınavlar ertelendi? KPSS, YDS, DHBT ve YKS ertelendi mi? İşte MEB ve ÖSYM'den açıklamalar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Nisan ayında gerçekleşecek bazı sınavlar için erteleme kararı alındığını duyurdu. MEB'in aldığı erteleme kararının ardından öğrenciler ve adaylar ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavların da ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmaya başladı. Vatandaşlar YDS, DHBT, YKS, KPSS ertelendi mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki hangi sınavlar ertelendi? Adayların merakla beklediği KPSS, YDS, DHBT ve YKS ertelendi mi?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, katıldığı bir programda Nisan ayında yapılacak olan iki sınavı ertelediklerini duyurdu. Salgın sebebiyle ertelenecek sınav olup olmadığıyla ilgili sorulan soru üzerine Bakan Selçuk, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz." şeklinde konuştu.
MEB’in yapmış olduğu erteleme açıklaması sonrasında gözler diğer ÖSYM bünyesindeki sınavlara çevrildi. ÖSYM’den henüz sınav erteleme ile ilgili bir açıklama gelmedi.
Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki sınav yapılacak. 10 Nisan'da Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 11 Nisan Pazar günü ise yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavları gerçekleştirilecek. 2021-DİB-MBSTS, 10 Nisan saat 14.45'te başlayacak ve adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara, soruları yanıtlamaları için 90 dakika süre verilecek. ÖSYM sınavlarına girecek öğrenciler ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip etmeye devam ediyor.
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