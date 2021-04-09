Hangi sınavlar ertelendi? LGS, YKS, ALES KPSS ertelenir mi?

LGS, YKS, ALES KPSS sınavları hakkında henüz resmi olarak erteleme kararına yönelik bir açıklama yapılmadı. Sınav tarihlerinin ertelenmesi halinde detaylar haberimizde yer alacak.

LGS, YKS, ALES KPSS ertelenir mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından merak konusu oldu. İOKBS bursluluk sınavı ve AKS sınavlarının ertelenmesinin ardından LGS, YKS, ALES KPSS sınavlarına girecek olan adaylar güncel sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, LGS, YKS, ALES KPSS sınavları ne zaman? İşte, detayları...

LGS NEDİR?

LGS, Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirdiği bir sınav formatıdır. Açılımı Liselere Geçiş Sınavı olan bu sistem, daha önceden var olan TEOG sınavının yerine gelmiştir. LGS, PISA ve TIMS gibi uluslararası öğrenci değerlendirme baz alınarak oluşturulur. Temelde beceri ve mantık yeteneğini ölçen bir sınav türüdür.

Sınavda beklenen başarıyı gösteren öğrenciler Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi gibi pek çok farklı liseye yerleşebilir. Sınavda hedeflenen başarı eşiğini geçemeyen öğrenciler ise adrese dayalı okul tercihinde bulunarak merkezi sınav sistemi ile öğrenci almayı kabul etmeyen okullarda eğitim görebilirler. Sınava girmek Milli Eğitim Bakanlığı tarafında zorunlu tutulmamaktadır.

YKS NEDİR?

YKS olarak kısaltılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye’deki yüksek öğretime geçiş sisteminin 2017-2018 eğitim öğretim yıllarında uygulanmaya başlanan sınavıdır. ÖSYM ve YÖK tarafından hazırlanan bu sınav, iki adet oturuma sahiptir. Birinci oturumda adaylara sunulan TYT (Temel Yeterlilik Testi); problem çözme becerileri, akıl yürütme, düşünme ve değerlendirme becerilerini ölçer.