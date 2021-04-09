Hangi sınavlar ertelendi? LGS, YKS, ALES KPSS ertelenir mi?

LGS, YKS, ALES KPSS ertelenir mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından merak konusu oldu. İOKBS bursluluk sınavı ve AKS sınavlarının ertelenmesinin ardından LGS, YKS, ALES KPSS sınavlarına girecek olan adaylar güncel sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, LGS, YKS, ALES KPSS sınavları ne zaman? İşte, detayları...
LGS, YKS, ALES KPSS SINAVI NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınav 6 Haziran Pazar günü uygulanacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta uygulanacak.
2021 ALES/1 sınavı 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 27 Mayıs’ta ilan edilecek. ALES/2 sınavına başvurular ise 3-11 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihleri arasında uygulanacak.
LGS, YKS, ALES KPSS sınavları hakkında henüz resmi olarak erteleme kararına yönelik bir açıklama yapılmadı. Sınav tarihlerinin ertelenmesi halinde detaylar haberimizde yer alacak.
LGS NEDİR?
LGS, Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirdiği bir sınav formatıdır. Açılımı Liselere Geçiş Sınavı olan bu sistem, daha önceden var olan TEOG sınavının yerine gelmiştir. LGS, PISA ve TIMS gibi uluslararası öğrenci değerlendirme baz alınarak oluşturulur. Temelde beceri ve mantık yeteneğini ölçen bir sınav türüdür.
Sınavda beklenen başarıyı gösteren öğrenciler Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi gibi pek çok farklı liseye yerleşebilir. Sınavda hedeflenen başarı eşiğini geçemeyen öğrenciler ise adrese dayalı okul tercihinde bulunarak merkezi sınav sistemi ile öğrenci almayı kabul etmeyen okullarda eğitim görebilirler. Sınava girmek Milli Eğitim Bakanlığı tarafında zorunlu tutulmamaktadır.
YKS NEDİR?
YKS olarak kısaltılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye’deki yüksek öğretime geçiş sisteminin 2017-2018 eğitim öğretim yıllarında uygulanmaya başlanan sınavıdır. ÖSYM ve YÖK tarafından hazırlanan bu sınav, iki adet oturuma sahiptir. Birinci oturumda adaylara sunulan TYT (Temel Yeterlilik Testi); problem çözme becerileri, akıl yürütme, düşünme ve değerlendirme becerilerini ölçer.
Üniversiteye yerleşmek isteyen her adayın TYT oturumuna girmesi ve minimum 150 puan alması zorunludur. İkinci oturumda ise adaylara soruların dört yıllık lise müfredatından geldiği AYT(Alan Yeterlilik Testi) sunulur. AYT; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen testlerini içermekte olup süresi 180 dakikadır. DİL puanının geçerli olduğu bölümlere yerleşmek isteyen adayların ise YDT(Yabancı Dil Testi)’ne girmeleri gerekmektedir. YDT adaylara İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça gibi farklı dil tercihleri sunar.
ALES NEDİR?
ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.
Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır. Yılda üç kez yapılan bu sınavda puan aralığı 50 ve 100 arasıdır. 07.09.2017 tarihli değişiklikle sınav sözel ve sayısal olarak 2 testten ve 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 2.5 saat, geçerlilik süresi ise 5 yıldır.
KPSS NEDİR?
KPSS, ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına personel atanması için A ve B Grubu şeklinde hazırlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı’dır. Ortaöğretim kurumları ve lisans mezunlarının girebildiği sınav her yıl düzenlenir. Başvuru yapmak isteyenler ÖSYM’nin online başvuru sayfasından ya da mobil uygulamasından şifre ve kimlik bilgileriyle giriş yapmaları gerekir.
Başvuru yapan adaylar tercih ettikleri sınav merkezine göre ÖSYM tarafından otomatik olarak yerleştirilir ve adayın sınav binasında en geç sınav saatine 15 dakika kala hazır bulunmaları gerekir. Sınav sonrasında alınan puan ile kamu kurum ve kuruluşları için açılan kontenjanlara ÖSYM sayfasında yer alan tablolar ve kılavuzlar yardımıyla Aday İşlemleri Sistemi’nden başvuru yapılabilir. Öğretmen adaylarının ayrıca Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumlarına katılmaları zorunludur. KPSS’den alınan puanın geçerlilik süresi 2 yıldır.
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