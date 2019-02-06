Hangi ülkede kaç Türk vatandaşı yaşıyor?

Dışişleri Bakanlığı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayılarını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, yurtdışında yaşan Türklerle ilgili olarak geçen yıl TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergelerine cevaben yurtdışındaki vatandaşların sayısının ülkelere göre dağılımını paylaştı.
152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk vatandaşı yurtdışında yaşıyor. İlk sırada 2 milyon kişiyle Almanya yer alıyor.
Açıklamaya göre Bütan, Tonga, Tuvalu'da hiç Türk vatandaşı yaşamıyor.
Bazı ülkelerde ise orada yaşayan Türk vatandaşları ile ilgili veri bulunmadığı ifade edildi. Bu ülkeler Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cabo Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya, Belize, Galler, İzlanda, Kanarya Adaları, Kuzey İrlanda, Jamaika, Honduras, Güney Kıbrıs, Barbados, Andorra, Tayvan, Togo ve Uruguay.
Türk vatandaşı sayısının yaklaşık olarak 1000 ve üzerinde olduğu ülkeler:
ABD
300.000
Almanya
2.000.000
Arjantin
1000
Arnavutluk
8000
Avustralya
150.000
Avusturya
250.000
Azerbaycan
55.000
Bahreyn
2000
Belçika
240.000
BAE
14.000
Bosna Hersek
10.700
Bulgaristan
60.000
Cezayir
15.000
Çekya
3500
Çin
6000
Danimarka
75.000
Etiyopya
2000
Fas
2000
Fransa
700.000
Güney Afrika
3700
Güney Kore
1000
Gürcistan
22.000
Hollanda
500.000
İran
5000
İrlanda
4500
İspanya
7000
İsrail
17.000
İsveç
62.500
İsviçre
130.000
İtalya
50.000
Japonya
6000
Kanada
70.000
Karadağ
2000
Katar
9000
Kazakistan
20.000
Kırgızistan
10.000
Kosova
3500
Kuveyt
7000
Lübnan
15.000
Lüksemburg
1600
Macaristan
3000
Makedonya
12.000
Meksika
1500
Mısır
6200
Norveç
21.000
Özbekistan
2000
Pakistan
2500
Polonya
4000
Romanya
13.000
Rusya
40.000
Sudan
3000
Suudi Arabistan
60.000
Tayland
1500
Türkmenistan
3500
Umman
2700
Yeni Zelanda
2000
Yunanistan
25.000
Ukrayna
20.000
Ürdün
5500
İngiltere'ye dair rakamlar Dışişleri Bakanlığının açıkladığı veriler arasında yer almıyor. Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu'nun BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamaya göre ise bu ülkede yaşayan Türk vatandaşı sayısı yaklaşık 400 bin.
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