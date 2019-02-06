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Hangi ülkede kaç Türk vatandaşı yaşıyor?

06.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayılarını açıkladı. 152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk vatandaşı yurtdışında yaşıyor. İlk sırada 2 milyon kişiyle Almanya yer alıyor.

Hangi ülkede kaç Türk vatandaşı yaşıyor?

Dışişleri Bakanlığı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayılarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, yurtdışında yaşan Türklerle ilgili olarak geçen yıl TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergelerine cevaben yurtdışındaki vatandaşların sayısının ülkelere göre dağılımını paylaştı.

152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk vatandaşı yurtdışında yaşıyor. İlk sırada 2 milyon kişiyle Almanya yer alıyor.

Açıklamaya göre Bütan, Tonga, Tuvalu'da hiç Türk vatandaşı yaşamıyor.

Bazı ülkelerde ise orada yaşayan Türk vatandaşları ile ilgili veri bulunmadığı ifade edildi. Bu ülkeler Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cabo Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya, Belize, Galler, İzlanda, Kanarya Adaları, Kuzey İrlanda, Jamaika, Honduras, Güney Kıbrıs, Barbados, Andorra, Tayvan, Togo ve Uruguay.

Türk vatandaşı sayısının yaklaşık olarak 1000 ve üzerinde olduğu ülkeler:

ABD

300.000

Almanya

2.000.000

Arjantin

1000

Arnavutluk

8000

Avustralya

150.000

Avusturya

250.000

Azerbaycan

55.000

Bahreyn

2000

Belçika

240.000

BAE

14.000

Bosna Hersek

10.700

Bulgaristan

60.000

Cezayir

15.000

Çekya

3500

Çin

6000

Danimarka

75.000

Etiyopya

2000

Fas

2000

Fransa

700.000

Güney Afrika

3700

Güney Kore

1000

Gürcistan

22.000

Hollanda

500.000

İran

5000

İrlanda

4500

İspanya

7000

İsrail

17.000

İsveç

62.500

İsviçre

130.000

İtalya

50.000

Japonya

6000

Kanada

70.000

Karadağ

2000

Katar

9000

Kazakistan

20.000

Kırgızistan

10.000

Kosova

3500

Kuveyt

7000

Lübnan

15.000

Lüksemburg

1600

Macaristan

3000

Makedonya

12.000

Meksika

1500

Mısır

6200

Norveç

21.000

Özbekistan

2000

Pakistan

2500

Polonya

4000

Romanya

13.000

Rusya

40.000

Sudan

3000

Suudi Arabistan

60.000

Tayland

1500

Türkmenistan

3500

Umman

2700

Yeni Zelanda

2000

Yunanistan

25.000

Ukrayna

20.000

Ürdün

5500

İngiltere'ye dair rakamlar Dışişleri Bakanlığının açıkladığı veriler arasında yer almıyor. Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu'nun BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamaya göre ise bu ülkede yaşayan Türk vatandaşı sayısı yaklaşık 400 bin.

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