Hangi Ülkeler Corona Tedbirlerinde Başa Döndü?

İlk olarak Aralık 2019’da tanısı konan Corona virüsü salgını, bütün dünyada ciddi önlemleri de beraberinde getirdi. Birçok ülkede işyerleri, okullar, ibadet yerleri kapatıldı. Sokağa çıkma ve seyahat yasakları uygulandı, spor etkinlikleri ve kültürel faaliyetler iptal edildi, maske takma zorunluluğu getirildi. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte alınan önlemler de kademeli olarak kaldırıldı. Ancak salgının yayılma hızı önlenemeyince devletler de yeniden tedbirleri hayata geçirmeye başladı. İşte bazı ülkelerin yeniden uygulamaya koyduğu Corona tedbirleri: İngiltere: Başbakan Boris Johnson, “Frene basmamız gerekiyor” diyerek 1 Ağustos’ta açılması planlanan bowling salonları, buz pateni pistleri ve kumarhaneler gibi mekanların açılmasının en az 15 Ağustos'a kadar erteleneceğini duyurdu. 30 kişiyi aşmamak üzere düğünlere izin verilmesi planı da askıya alındı. Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu genişletildi. Ülkenin kuzeyinde vaka sayılarının artış gösterdiği Manchester, Lanchashire, Batı Yorkshire ve Leicester çevresinde önlemler yeniden bir önceki aşamaya dönülerek sıkılaştırıldı, ev ve bahçe ziyaretleri yasaklandı. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon da İngiltere'nin kuzeyine gidilmemesini istedi ve bu bölgeden İskoçya'ya gitmeyi planlayanlara seyahatlerini iptal etmeleri çağrısı yaptı. İngiltere ayrıca İspanya’ya gidenlerin dönüşte 14 gün karantinada kalacağını açıkladı. Eylül ayında okulların açılabilmesi için pubların kapatılması da tartışılıyor.

Hong-Kong: Eylül ayında yapılması planlanan seçimler bir yıl ertelendi. Restoranlarda yemek yemek tamamen yasaklandı ve açık hava dahil tüm kamusal yerlerde maske zorunluluğu getirildi. Temmuz başında açıklanan 50’den fazla kişinin bir araya gelmesi yasağı önce dörde, daha sonra iki kişiye düşürüldü ve ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Bütün kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Barlar, spor salonları, güzellik merkezleri kapatıldı. Güney Kore: Salgınla mücadelede örnek gösterilen Güney Kore’de Mayıs ayında başkent Seul’deki bütün gece kulüpleri ve barlar kapatıldı. Kademeli olarak okulları açan Güney Kore, vaka sayılarının artması nedeniyle yüzlerce okulu yeniden kapattı ya da açılmasını erteledi. Yurtdışından gelenlere zorunlu olan karantinaya uymayanlara verilen ceza arttırıldı. Seul, sosyal mesafe kuralını belirsiz bir süre için uzattı. Birçok kapalı kamusal alana girişte QR kodu zorunlu hale getirildi. Belçika: Belçika Başbakanı geçtiğimiz Pazartesi günü ülke çapında yeniden karantinaya gerek kalmaması için bir dizi önlem açıkladı. Aile fertleri dışında bir araya gelebilecek toplulukların sayısı şu an geçerli olan 15 kişiden 5 kişiye indirildi. Son üç haftada özellikle Antwerp bölgesinde artan vaka sayılarının ardından, kapalı alanda 100 kişi, açık alanda ise 200 kişinin bir arada bulunmasına izin verilecek. Ülkenin kuzeyindeki bazı yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve sosyal mesafenin gözetilemediği noktalarda maske takılması zorunlu hale getirildi.

Avustralya: Victoria eyaleti, bakım evlerinde artışa geçen vakalarla baş edebilecek hemşire sayısının yeterli olması için hastanelerde acil olmayan ameliyatların yapılmasını yasakladı. Bazı bölgelerinde karantina ilan edilen eyalette maske zorunluluğu da getirilmişti. Hükümet, Sydney Havalimanı’na inebilecek yabancı yolcu sayısını 450’den 350’ye düşürdü. Ayrıca yurtdışından gelenlere de zorunlu otel karantinası uygulanıyor. Ağustos’un ilk haftasında toplanması planlanan Federal Meclis, 24 Ağustos’ta toplanacak. Melbourne’da saat 20.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma yasağı getirildi. İspanya: Madrid’deki bölgesel hükümet tüm kamusal alanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdi. Özellikle ülkenin doğu bölgesinde artan vaka sayıları göz önüne alınarak toplu alanlarda bir araya gelebilecek insan sayısı sınırlandı. Vaka sayısında artış görülen Katalonya’da gece eğlence mekanlarının 15 gün boyunca kapatılması kararlaştırıldı. Vakaların artışa geçtiği Navarra’da mağazalar, ibadet mekanları ve restoranlar yarı kapasiteye düşürüldü. Ulusal hükümet de ülke çapındaki karantinanın sona ermesinin ardından bölgesel hükümetlere devam eden salgına karşı yasakları sıkılaştırma veya gevşetmeleri için yetki verdi.