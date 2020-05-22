Hangi Ülkeler Corona Virüsü Vakası Rapor Etmedi?

Uzmanlar, vaka ve can kaybı oranı analizlerinde, toplam test sayısının nüfusa oranı, tespit edilen vaka sayısının yapılan test sayısına oranı, can kaybının tespit edilen vaka sayısına oranı gibi verilere odaklanıyor.

Ana kampüsü ABD'de Maryland eyaletinin Baltimore kentinde bulunan, dünyanın önde gelen üniversitelerinden Johns Hopkins'in kaydettiği son Corona virüsü pandemisi verilerine göre şu ana kadar Corona virüsü vakası rapor edilmeyen ülkeler Kiribati, Kuzey Kore, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Palau, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Türkmenistan, Tuvalu ve Vanuatu.

Corona virüsü pandemisinde dünyada tespit edilen vaka sayısı 21 Mayıs itibariyle 5 milyonu aştı, can kaybıysa 330 bine yaklaşıyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, 188 ülkede vaka tespit edilirken, 12 ülkeden herhangi bir vaka raporu gelmedi.

Türkiye en fazla vaka tespit edilen ilk 10 ülke arasında

Johns Hopkins kayıtlarında yer alan, virüsün tespit edildiği 188 ülke arasında en fazla vaka görülen ilk 20 ülkeyse sırasıyla ABD, Rusya, Brezilya, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Türkiye, İran, Hindistan, Peru, Çin, Kanada, Suudi Arabistan, Meksika, Şili, Pakistan ve Şili.

Vaka sayısının en az sayıda rapor edildiği, aralarında Gambia, Grenada, Belize, Namibya ve Fiji'nin de bulunduğu ülkelerde şu ana kadar kayıtlara geçen COVID-19 vakası sayısı 30'un altında.

188 ülkenin 164’ünde salgın kaynaklı can kaybı binin altında

Can kaybının en fazla yaşandığı ülkelerin başında da Amerika, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve İspanya geliyor. Amerika’da 93 binden fazla kişi Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Bunu takip eden İngiltere’de can kaybı 36 bin 124; İtalya’da 28 bin 135; Fransa’da 27 bin 940 ve İspanya’daysa 18 bin 859.

Salgının ortaya çıktığı Çin de dahil olmak üzere 19 ülkede can kaybı bin ila 10 bin arasında kaydedildi. Diğer ülkelerdeyse salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'in altında.

