Hangi ülkeler koronavirüste ikinci dalga riski altında?

Ancak bu durum kimi yerlerde vaka sayısının tekrar artışa geçmesine neden oldu; bu da ikinci dalga endişelerini ortaya çıkardı.

Bu araştırmalardan yola çıkarak hangi ülkelerde koronavirüste ikinci dalganın gelmesinin beklendiğini derledik.

Yapılan kimi araştırmalar, bazı ülkelerde ya da ülkelerin belirli bölgelerinde koronavirüs vakalarında artışın yaşandığına dikkat çekiyor.

WHO, aynı zamanda Avrupa'daki 11 ülkede kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber aylar sonra ilk defa koronavirüs vakalarında hızlı bir artış olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 21 Haziran'da dünya genelinde 183 bin koronavirüs vakasının tespit edildiğini belirterek bunun günlük rekor olduğu uyarısında bulundu.

WHO, 25 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada, Avrupa'daki 11 ülkede kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber aylar sonra ilk defa koronavirüs vakalarında hızlı bir artış olduğunu açıkladı.

Bu ülkeler, Ermenistan, İsveç, Moldova, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Kazakistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kırgızistan, Ukrayna ve Kosovo olarak sıralandı.

Bu ülkelerde haftalık vaka sayısında önemli bir yükseliş olduğu kaydedilirken eğer dikkat edilmezse sağlık sistemlerinin tekrar çökme noktasına gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Polonya, Almanya, İspanya ve İsrail ise okul, kömür madeni ve gıda işletmeleri gibi yerlerde artan vaka sayısına hızla müdahale eden ülkeler olarak gösterildi.

WHO'nun Avrupa direktörü olan Hans Kluge, 30 ülkede vaka sayılarının artmaya başladığını, ancak 11 ülke için artışın ciddi boyutlara vardığını söyledi.

10 ülke için uyarı

Guardian gazetesi, Oxford Üniversitesi'nin hükümetlerin koronavirüse karşı izlediği politikaları takip eden birimiyle beraber yaptığı araştırmada 10 ülkenin koronavirüs vaka sayısında ciddi bir artışla yüz yüze olduğunu tespit etti.