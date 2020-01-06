Hani verdiğin sözler: WhatsApp’ta reklam dönemi başlıyor!

WhatsApp’ın ilk çıktığı ve yeni yeni popüler olmaya başladığı dönemi hatırlayanlar olacaktır. WhatsApp o dönemlerde uygulaması için her zaman ücretsiz kalacağını ve gelir amaçlı kullanılmayacağını söylüyordu. Kimileri, WhatsApp’ın kullanıcı verileri sayesinde yine de gelir elde ettiğini iddia etse de WhatsApp bugüne kadar uygulamasından gelir elde etmek için herhangi bir girişimde bulunmadı; Ta ki bugüne kadar.

WHATSAPP’A REKLAM GELİYOR

Facebook’un kanatları altında olan WhatsApp, artık verdiği sözleri tutmayacak. Popüler mesajlaşma uygulaması artık uygulaması içinde Facebook, Instagram ve Messenger gibi reklamlar göstermeye başlayacak. WhatsApp reklamları, WhatsApp iOS’a ve WhatsApp Android’e güncelleme ile birlikte uygulamaya eklenecek.

WHATSAPP REKLAMLARI NEREDE KARŞIMIZA ÇIKACAK?

WhatsApp reklamları, WhatsApp kullanıcılarının hikaye paylaşımı yapmalarını sağlayan ‘‘durum’’ sekmesinde gözükecek. WhatsApp üzerinden hikaye paylaşımı yapmayı seven kullanıcılar, hikayelerini paylaşırken maalesef ki reklamlara da maruz kalacak. Bu reklamlar ile birlikte WhatsApp, ‘’gözle görülür’’ bir gelir elde edecek.