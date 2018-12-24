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Hani'de 1 polisin şehit olduğu saldırıdan sonra yaralı kaçan teröristin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 10:19 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, ateş açtığı polis memuru Nazım Tuncer'i şehit edip, 1 polisi de yaraladıktan sonra kendisi de yaralı olarak kaçan teröristin toprağa gömülü cesedi bulundu.

Hani'de 1 polisin şehit olduğu saldırıdan sonra yaralı kaçan teröristin cesedi bulundu

HANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, ateş açtığı polis memuru Nazım Tuncer'i şehit edip, 1 polisi de yaraladıktan sonra kendisi de yaralı olarak kaçan teröristin toprağa gömülü cesedi bulundu. Teröristin cesedini gömdüğü belirtilen 2 kişi, gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta pazartesi günü Hani ilçesinde PKK'lı 2 teröristin içinde olduğu aracı takibe aldı. Kalaba yolu Turalı mevkisine gelindiğinde teröristler, polisleri fark edip, ateş açtı. Açılan ateşte yaralanan 2 polisten Nazım Tuncer, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayın ardından düzenlenen operasyonda kaçan teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştirip, yaralı olarak kaçan teröristlerden birinin öldüğü ve cesedinin gömüldüğü bilgisiyle güvenlik güçleri, operasyon başlattı. Güvenlik güçleri, yaptıkları arama sonucu Birlik köyü ile Miaran Komu mezrası arasındaki kırsal alanda teröriste ait ceset gömülü bulundu. Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, Miaran Komu mezrasında oturan S.Ö.'nün evinde ise kan izlerinin tespit edilmesi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada, cesedin sarılmasında kullanılan çarşaflar bulundu. Bunun üzerine S.Ö., gözaltına alındı. S.Ö.'nün, teröriste ait cesedi Gezan mezrasında oturan H.Ş. ile birlikte gömdüklerini söylemesi üzerine bu kişi de gözaltına alındı. S.Ö. ve H.Ş., işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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Hani'de 1 polisin şehit olduğu saldırıdan sonra yaralı kaçan teröristin cesedi bulunduHani'de 1 polisin şehit olduğu saldırıdan sonra yaralı kaçan teröristin cesedi bulundu

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