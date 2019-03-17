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Hani’de 3 kişinin öldüğü silahlı kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde önceki gün çıkan ve 3 kişinin öldüğü silahlı kavga olayına karışan 3 kişi, silahları ile birlikte merkezde yakalandı.Olay, önceki gün Diyarbakır’ın Hani ilçesi merkezindeki 15 Temmuz Parkı’nda meydana gelmiş, iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde önceki gün çıkan ve 3 kişinin öldüğü silahlı kavga olayına karışan 3 kişi, silahları ile birlikte merkezde yakalandı.
Olay, önceki gün Diyarbakır’ın Hani ilçesi merkezindeki 15 Temmuz Parkı’nda meydana gelmiş, iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Güvenlik güçlerince yapılan çalışmaların ardından olaya karışan 3 zanlının Diyarbakır merkezde olayda kullanılan silahlarla birlikte yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların, emniyete götürüldüğü kaydedildi.

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