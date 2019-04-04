Hani'de AK Partili İbrahim Lale, göreve başladı

Mesut BUDRAÇ/HANİ (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Hani Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Partili İbrahim Lale, mazbatasını alıp, görevine başladı.

Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin sonuçlarının kesinleşmesiyle İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan AK Parti'li İbrahim Lale, beraberindekilerle Hani Belediye Başkanlığı binasına geçti. Lale, burada görevi devralıp, makamında tebrikleri kabul etti. Hani'de önemli projelere imza atacaklarını dile getiren Başkan Lale, "Tabi bu başarıyı halkımızla teşkilatlarımızla ve bütün Hani ilçesinin ileri gelenleriyle gönüllerine girerek elde ettik. Biz zaten milletin hizmetkarları olarak bugüne kadar çalıştım. Yerel yönetimler zaten hizmet kapısıdır, bir hizmetkarlık görevidir. Bunu daha önceki görevlerimde de yaptığım için bunu biliyordum. Zor bir seçim geçirdik. Bölge coğrafyasına kırsal kesimin olması ve bu kırsal kesimde iki ilçenin arasında aynı HDP'nin anlayışıyla idare edilen ilçeler olması zor olduğunu biliyorduk. Şimdi ben yıllardır burada gönüllerin kırıldığı yerde hizmeti getirseniz de o hizmet insanların gönlüne girmez. 'Ya Allah' dedik, kapı kapı gezdik, insanların gönlüne girdik ve o gönül sıcaklığıyla bu seçimi aldık. Bu süreç bölgemiz için Diyarbakır için hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

Hani Belediye Başkanı Lale'yi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Serdar Budak ve partililer de makamda ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.