HABER

Hani'de husumetli aileler arasında kavga: 3 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

  Diyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Olay, bu sabah 15 Temmuz Parkı yakınlarında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Demir ve Üçdağ ailelerinin bireyleri, park yakınlarında karşılaştı. Burada iki taraf arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.
Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaralıları ambulanslarla Hani ve Diyarbakır'daki hastanelere götürdü. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Ahmet ÜN- Mesut BUDRAÇ/HANİ (Diyarbakır), (DHA)-

=============

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?İnsan hiç mi yaşlanmaz?
Bitlis’te memurlardan Türk Sanat Müziği konseriBitlis’te memurlardan Türk Sanat Müziği konseri
Aşıklardan 'Leb Değmez' atışmasıAşıklardan 'Leb Değmez' atışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Üniversiteli İrem Su hayata tutunamadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı, "Hayırsever iş adamıyım" dedi

Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı!

Günlük burç yorumları 15 Mart Cuma (Mart ayı burç yorumları)

Ay, boşlukta ilerlerken burçlarda neler oluyor?

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

20 bin lira dolandırılan genç ölmek istedi! Annesi gözyaşları içinde izledi

Dolandırılan genç ölmek istedi! Annesi gözyaşları içinde izledi

Çocukları para karşılığı terör kamplarına götürüyorlardı, operasyonda yakalandılar

3 ilçede operasyon! Çocukları para karşılığı...

Görenler hayrete düşüyor! İnternetten 85 bin liraya satılıyor

İnternetten 85 bin liraya satılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.