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Hani'de öldürülen terörist, asker ve korucunun şehit olduğu saldırının faili çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin geçen yıl Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde dün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin geçen yıl Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında 25 Haziran 2019 Salı günü Hani ilçesi Aşağıturalı mezrası kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin kimliği belirlendi. Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada, teröristin 19 Mart 2018 tarihinde Hani ilçesi Topçular karayolunda 45 E 6753 plakalı araca saldırı sonucu Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi. Teröristin ayrıca, güvenlik güçlerince 1 Haziran 2017'de Hani ilçesinin Yukarıturalı mahallesinde ele geçirilen malzemeler ile13 Ekim 2018'de Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyünde ele geçirilen el yapımı patlayıcıyı hazırlayan kişi olduğu belirlendi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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