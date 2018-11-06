Hanife cinayetinde kan donduran detaylar!

Olay, 31 Ekim Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde, dağlık arazide meydana geldi. Daha önceki evliliğinden 3 çocuğu olan işsiz Mesut Babayiğit, bir süre birlikte yaşadığı, önceki evliliğinden 1 çocuğu olan Hanife Babayiğit ile bir yıl önce evlendi. Evliliklerinden Ela ismini verdikleri çocukları dünyaya gelen çift arasında, iddiaya göre ekonomik nedenlerle şiddetli geçimsizlik başladı. Hanife Babayiğit, geçen yıl Eylül ayında bir barda çalışmaya başladı. Ancak Mesut Babayiğit, burada çalışmasını istemediği eşini dövdü.



İKİ KEZ EVDEN UZAKLAŞTIRILDI Hanife Babayiğit'in şikayeti üzerine Mesut Babayiğit'e evden uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma süresinin dolmasının ardından çift, yeniden bir araya geldi. Bir ay önce yine eşine şiddet uygulayan Mesut Babayiğit hakkında yeniden uzaklaştırma çıkarıldı. Bu kararın ardından çiftin polis merkezine giderek barıştıklarına dair tutanak tutturduğu ve bir araya geldiği belirtildi. Mesut Babayiğit, olay günü saat 05.00 sıralarında eşiyle, çalıştığı barın çıkışında buluştu. Eşini alıp araziye götüren Babayiğit, burada aracın içinde konuşmaya başladı. Barda çalışmasını istemediğini belirten Mesut Babayiğit ile eşi Hanife arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce bagajdaki tüfeği alan Mesut Babayiğit, eşi Hanife'yi karın bölgesinden vurdu.

SON SÖZLERİNDE KENDİSİNİ EŞİNİN VURDUĞUNU SÖYLEDİ Mesut Babayiğit, yaralı eşini yakınlardaki Beyhekim Devlet Hastanesi'ne bırakıp, kaçtı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hanife Babayiğit, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Son sözlerinde kendisini eşinin vurduğunu söyleyen Babayiğit, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mesut Babayiğit'i kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Babayiğit'in suç aleti tüfeği ise merkez Meram ilçesinde bulunan ailesinin evinin bahçesine sakladığı tespit edildi. Babayiğit, polisteki ifadesinde, "Eşimin barda çalışmasını istemiyordum. Etrafında erkekler olması nedeniyle onu kıskanıyordum. Hanife, beni kıskandıracak hareketler de yapıyordu. Bu konuyu konuşmak için sabah 05.00'te Hanife'yi çalıştığı eğlence mekanından aldım. Arabayla araziye gittik. Konuşma sırasında Hanife beni hep tahrik edip, üzerime geldi. Gururumu kıracak sözler söyledi. Ben de araçtaki tüfekle onu vurdum" dedi. Mesut Babayiğit çıkardığı mahkemece tutuklandı.

'ANNE BANA BİR ŞEY YAPMAZ DERDİ' Hanife Babayiğit'in annesi Seher Dede, damadının kızına zarar verebileceğini sürekli düştüğünü, ancak kızının eşine güvenliğini söyledi. Dede, ''Benim aklıma hep böyle bir şey yapacağı gelirdi. Kızım, 'Yok anne, bu bana bir şey yapmaz, bu cezaevinden korkar' derdi. Ama ben biliyorum. Onun zaten bunu öldüreceği belliydi. Onu kızımın yanında istemiyordum. Konya'da tanıştılar. Sonra kızımın peşini bırakmadı" dedi. 'EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORDU' Kızının evlilik düşünmediğini, Mesut Babayiğit'in çok ısrarcı olması nedeniyle yeniden evliliği denediğini belirten Seher Dede, "Kızımın ilk eşinden 5 yaşında çocuğu var. Kızım bununla evlenmek istemiyordu. Çocuğuma bakacağım diyordu. Buda karşısına çıkınca tekrar evliliği denedi.'' diye konuştu. Dede, damadı Mesut Babayiğit'in, alkol alıp kızını sürekli dövdüğünü ileri sürdü.



'ONUN TEK DERDİ PARAYDI' Kızının eşinin çalışmaması nedeniyle işe döndüğünü iddia eden anne Dede, şunları söyledi: ''Damadım, para kaynağı kesilince benim kızımı öldürdü. Kızım korkudan bana bir şey anlatamazdı. Kızım, çalışıp kazandığı parayı vermediği için dayak yiyordu. Kızım bana, 'çalıştığım paramı elimden alıyor' derdi. Bizi de rahatsız etti. Evime zarar verdi. Bir gün kızıma, 'çalışırsan anneni evde ölü bulursun' dedi. Kızım o nedenle korktu ve çalışmayı bıraktı. Sonra 'Anne bu adam olmaz. Ben bunu istemiyorum' dedi. Çalışmaya başladı.''