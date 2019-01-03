MAGAZİN

Hanife'den poşet uygulamasına tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.01.2019 09:38 | Son Güncelleme

Akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan gelin adayı Hanife, alışveriş poşetlerinin ücret karşılığı satılmasına tepki gösterdi.

Hanife'den poşet uygulamasına tepki

Gelin adayı Hanife Gürdal, alışveriş poşetlerinin para karşılığı satılması konusuna sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"REKLAM İŞLERİ BELEŞE OLMAZ"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Hanife, "Poşet belki küçük bir ayrıntı ama önemli. Parasını verdiğim poşetin üstünde neden marketin reklamı olacak. Reklam işleri beleşe olmaz, bu işin sektörü ve piyasası var.

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25 kuruşa poşet alıyorsam ya reklamsız temiz poşet verecek ya da reklamı için bana 50 kuruş ödeyecek..." ifadelerini kullandı.

EVLİLİK PROGRAMLARINDAKİ GERÇEĞİ ANLATMIŞTI

Evlilik programlarından ayrıldıktan sonra bir benzincide pompacı olarak çalışmaya başlayan Hanife, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Hanife, programda kaldığı süreçte kendisine bir ev tutulduğunu, harçlık olarak aylık 2-3 bin TL kazandığını söylemişti.

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Hanife Pompa görevlisi olan Hanife

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