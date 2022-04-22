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Hanife'den Sevgi Akiska paylaşımı! "Arkadaşıma özel olarak attığım..."

22.04.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran gelin adayları Sevgi Akiska ve Hanife Gürdal zaman zaman birlikte Tiktok'ta paylaşım yapıyor. Sevgi Akiska bu sefer arkadaşına sormadan bir paylaşım yaptı. Hanife ise video çekerek "Arkadaşıma özel olarak attığım bir şeyden dolayı edepsiz oldum" dedi.

Gelin adayı olarak tanınan Sevgi Akiska ve Hanife Gürdal popülerliklerini sürdürüyor. Yakın arkadaş olan ikili zaman zaman Tiktok paylaşımı da yapıyor. Son olarak Hanife arkadaşını etiketleyerek ilginç bir yorumda bulundu.

Gelin adayı Hanife'nin silinen videosu merak edildi. Hanife paylaşımında "Arkadaşıma özel olarak attığım bir şeyden dolayı edepsiz oldum. Çünkü o şerefsiz kalktı paylaştı ben siliyorum sen de siliyorsun bu anlar hiç yaşanmamış gibi bunu unutuyoruz" dedi.

Hanife ve daha önce yatak fotoğrafları ifşa edilen Sevgi Akiska birlikte yeni bir TikTok paylaşımı yapmayı da ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal
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