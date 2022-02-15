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Hanife Gürdal'ın pozuna "Kilo ver" yorumları yağınca... "11-12 kilo da aldım"

15.02.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal daha sonra başörtüsünü çıkarmış ve reklam paylaşımları yapmaya başlamıştı. Gelin adayı Hanife eşiyle bir pozunu paylaşınca "Bu halin ne? Derhal zayıfla" yorumlarına maruz kaldı. Canı sıkılan Hanife bir paylaşım daha yaparak içini döktü.

Hanife Gürdal'ın pozuna "Kilo ver" yorumları yağınca... "11-12 kilo da aldım"

Zuhal Topal'ın sunduğu bir döneme damga vuran izdivaç programları ile şöhreti yakalayan Hanife Gürdal eşi Kemal Ayvaz ile bir pozunu paylaştı. Gelin adayı Hanife'nin paylaşımına binlerce yorum yağdı. Bir kısım takipçi "Hamile misin?" diye sorarken bir kısım ise "Kilo ver" yorumlarında bulundu.

Hanife Gürdal'a kilosuyla ilgili o kadar çok yorum geldi ki ünlü fenomen en sonunda paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Hanife gelen yorumlardan sonra "Son aylarda aşırı kilo aldım demek isterdim ama ben zaten evlenirken 79 kiloydum" dedi.

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"DİYET KAFASINDA DEĞİLİM"

Gelin adaya açıklamasının devamında şunları söyledi:

"11-12 kilo da aldım bir şekilde inanın aşırı zayıflamak istiyorum. En azından eski halime 70-73 arası olsan diyorum. Ama hiç diyet kafasında değilim o yüzden 20 gündür bir şey kullanıyorum. 4 kilo verdim. Bu halimle fark edilecek bir kilo değil ama gayet iyi gittiğimi düşünüyorum. Bu zamana kadar hiç kafama takmadım ama canım sıkılıyor artık, kilo muhabbetine üzmeyin beni."

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Hanife Gürdal
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