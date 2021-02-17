Hanife Gürdal neden boşanma kararı aldığını ilk kez açıkladı

Katıldığı evlilik programıyla tanınan ardından sosyal medyada başını açmasıyla dikkat çeken fenomen gelin Hanife Gürdal, geçtiğimiz yıl evlendiği Kemal Ayvaz'la boşanma kararı aldı.

CANLI YAYINDA DUYGULARINA HAKİM OLAMADI

Gürdal, boşanmasının nedenini Kemal Ayvaz'ın ailesi olarak gösterdi. Kafasının oldukça karışık olduğu anlaşılan Hanife, programda aslında boşanmak istemediklerini fakat Kemal'in kendisinin arkasında durmadığını, Kemal'in ailesi tarafından sevilmediğini söyledi. Kemal'in birçok kez ''Boşanmayalım'' diyerek kendisine geldiğini fakat ailesinin kendisini istemediğini söyledi. Kemal'in ailesine hiç yaranamadığını söyleyen Hanife, evlilik programına katıldığı için ilişkinin en başından beri eşinin ailesinin kendisini istemediğini ifade etti.



