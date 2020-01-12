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  4. Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz ayrıldı mı? Hanife Gürdal'dan imalı paylaşım

Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz ayrıldı mı? Hanife Gürdal'dan imalı paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 09:16 | Son Güncelleme

Katıldığı evlilik programlarıyla yıldızı parlayan ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz ile düğün fotoğraflarını Instagram hesabından silmişti. Hanife Gürdal bunun ardından yaptığı imalı paylaşımla yine dikkat çekti.

Hanife Gürdal ve Kemal Ayvaz ayrıldı mı? Hanife Gürdal'dan imalı paylaşım

Hanife Gürdal bir anda evlenmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife düğün fotoğraflarını Instagram hesabından silince yine olay oldu. Instagram hesabından canlı yayın yapan ve oldukça üzgün olduğu görülen Hanife'ye ayrıldınız mı sorusu sorulmuştu.

Hanife Gürdal eşiyle fotoğraflarını sildi, soyadını kullanmayı bıraktı! Hanife Gürdal ile Kemal Ayvaz ayrıldı mı?Hanife Gürdal eşiyle fotoğraflarını sildi, soyadını kullanmayı bıraktı! Hanife Gürdal ile Kemal Ayvaz ayrıldı mı?

Şimdi ise Hanife Gürdal'dan yeni paylaşım geldi. Gürdal yaptığı paylaşımda "Zorluğuna göğüs geremediğin yari sevme, diyor Neşet Usta... Ne haklı" yazdı. Gürdal'ın bu paylaşımı ayrılık iddialarını güçlendirdi.

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Hanife Gürdal bu paylaşımları yaparken eşi Kemal Ayvaz'n ise bir anda Instagram hesabını kısıtlaması dikkat çekti.

EVLİ KADINLARI İFŞA ETMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir video paylaşan Hanife, eşi ve kendisine gönderilen küfürlü mesajlara bundan sonra nasıl karşılık vereceklerini anlatırken, kocasına çıplak fotoğraf yollayan evli kadınları da ifşa etmekle tehdit etmişti.


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