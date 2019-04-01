Hanililer AK Parti'nin başarısını kutluyor

"Sadece AK Partili seçmenden oy almadık, her kesimden oy aldık. Bu halk bana güveniyor. Yıllardır terörün burada verdiği zararlar var. Bu sorunları çok iyi biliyoruz. Burayı huzura kavuşturacağız. Halkın gönlünü alarak, huzuru sağlayarak en güzel şekilde hizmet sunmak için çalışacağız."

Lale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hani'de vatandaşların AK Parti'nin 17 yıldır yaptığı hizmetleri gördüğü için kendisine destek verdiğini söyledi.

DBP'li Belediye Başkanı Abdurrahman Zorlu'nun terör soruşturması kapsamında görevden alınmasının ardından belediyeye görevlendirme yapılan Hani'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yüzde 42,98 oy oranı ile başkan seçilen Lale, seçim bürosunda tebrikleri kabul etti.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığınca belediyeye görevlendirme yapılan Hani ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı İbrahim Lale, başkanlığa seçildi.

Lale, yıllarca belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan ilçeye hizmet ulaştırmak için çalışacaklarını aktararak, "AK Parti belediyeciliğiyle Hani'nin çehresi değişecek. Milletimiz de bunun farkında." dedi.

Seçimde kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür eden Lale, şunları kaydetti:

"Oy veren, vermeyen bütün kardeşlerime de teşekkürlerimi sunuyorum. Anlayışımız bütün halka hizmetkar olmaktır. Herkese gönül kapımız açık. Onlar bize gelmeseler biz onlara gideceğiz. 24 saat telefonumuz ve kapımız açık olacak. Her zaman halkımızın hizmetinde olacağız, onların hizmetkarı olacağız."

AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Topkaya da vatandaşın çukur siyasetinden bıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şirin Hani ilçemize layık hizmetler sunacağız. Biz bu başarıyı halkımızın gücüyle elde ettik. Halkımıza destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Herkesin gönlünde taht kuracağız. İnşallah bir daha ideolojik düşünceye sahip olan siyasi görüşleri ilçemize sokmayacağız. İnşallah Rabbim bizi onlara karşı mahcup etmeyecektir."