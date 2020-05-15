“Hanımağa” olarak bilinen Güniz Akkuş gözaltına alındı

Organize suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suç dünyasında faaliyet gösterip ulusal organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında karşılıklı ölümle tehdit ederek toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozan bazı kişileri tespit etti. Mafya tipi suç yapılanmaları ile mücadelede halkın güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep oldukları değerlendirilen 13 şüpheliyi yakın takibe alan emniyet güçleri, bu sabah İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin’de eş zamanlı operasyon başlattı. “Hijyen” adı verilen operasyonun devam ederken, şu ana kadar 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

HANIMAĞA DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker arasındaki tehdit düellosuna adı geçen ve suç dünyasında “Hanımağa” olarak bilinen Güniz Akkuş da yer aldı. Sosyal medyada Sedat Peker’e biberon, emzik bebek bezi gönderen Güniz A., bir paylaşımında ’Bir gece ansızın emzikle gelebilirim’ demiş, imalı sözleriyle bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Operasyonda 4 tabanca, 7 şarjör, 124 adet mermi, 1 “polis” ibareli basın kartı, 1 adet telsiz, 2 adet mühürlü poşet içerisinde boş kovan, 1 adet kelepçe, 2 adet bıçak, 2 adet kasatura, 1 adet üzerinde Sedat Peker yazılı kılıç, tarihi eser niteliği taşıyan 2 adet bıçak ve 100 adet sikke ele geçirildi.

(İHA)

