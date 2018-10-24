'Hanımağa'yı beni yakalattı! Fuhuş yapan kadınları haraca bağlayıp...

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine 2012 yılında kurulan "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" üyelerini takibe aldı. Yapılan takip sonucunda örgüt lideri Levent Demir ve 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Ancak polis örgüt üyelerini takibe devam etti. Lider yakalanmasına rağmen örgütün faaliyetlerine Demir'in eşi Gülşah Demir'in liderliğinde devam ettiği belirlendi.

EŞİ CEZAEVİNE GİRİNCE ÇETE LİDERİ OLDU

"Hanımağa" lakabıyla örgütü yöneten Demir'in eşi liderken de örgüt içerisinde ağırlığı olduğu, eşi cezaevine girince liderliği tamamen ele aldığı tespit edildi. Yapılan 10 aylık takip sonucunda örgütün 8 farklı şahıstan haraç istediği, vermeyenleri tehdit ettiği, alıkoyduğu ve darp ettiği, bazı kişilerin kemiklerini kırdığını belirledi. Ayrıca örgüt üyelerinin "Hanımağa" talimatıyla uyuşturucu ticareti yaptığı, bir aracı kurşunladığı tespit edildi.

KADINLARI ELLERİNİ TESTEREYLE KESMEKLE KORKUTMUŞ

Örgüt üyelerinin lüks yaşama düşkün olduğu bu nedenle genelevdeki kadınları da haraca bağladığı ortaya çıktı. Ayrıca örgütün genelevdeki kadınlardan alınan haraçla 120 bin TL değerinde otomobil aldığı, bunu da yine fuhuş yaptırdığı kadınlara ödettiği, ödemeyenleri ise testereyle ellerini kesmekle tehdit ettiği belirlendi. Haraç vermeyen genelev kadınlarını darp ettikleri de belirlendi.