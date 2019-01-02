'Hanımağa'dan 'Dolandırıldım' iddiası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de deve güreşleri ve yağlı güreşlerde 20'ye yakın ağalığı bulunan, bu nedenle de çevresinde 'Hanımağa' olarak tanınan Zekiye Çelebi, 12 yıl önceki alacağına karşılık haczettirdiği gömlek, pantolon ve takım elbise gibi 78 bin TL değerindeki giyim eşyalarının, yediemin deposunda düşük değerdeki benzer ürünlerle değiştirildiğini iddia etti. Çelebi'nin icra görevlileri ve yedieminden şikayetçi olması üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Medyumluk da yaptığı belirtilen Zekiye Çelebi, Tavas'ta giyim mağazası işleten M.U.'ya 2007 yılında, bugünkü değeri 300 bin TL olan altınlarını borç verip, karşılığında senet aldı. İddiaya göre M.U., borcunu geri ödemedi. Bunun üzerine Çelebi, M.U.'ya karşılık, Tavas İcra Müdürlüğü'nde dava açtı. Davayı kazanan Çelebi, M.U.'nun Tavas'taki mağazasındaki gömlek, pantolon ve takım elbise gibi toplam 78 bin TL değerindeki giyim eşyasını, 2017 yılı Aralık ayında haczettirdi. Haczedilen mallar, yediemin olarak Tavas İcra Müdürlüğü ile Çelebi'nin avukatının onayıyla, işyeri sahibi M.U.'ya teslim edildi. Çelebi, daha sonraki süreçte, yediemindeki 78 bin TL'lik eşyanın maddi değeri daha düşük olan ürünlerle değiştirildiğini ileri sürdü. Çelebi, alacaklı olduğu mağaza sahibi M.U. ve Tavas İcra Müdürlüğü görevlileri hakkında Tavas Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.