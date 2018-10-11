"Hanımefendilerin yerel seçimlerdeki adaylık süreçlerinde yanlarındayız"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerde adaylığını koyacak kadınların yanlarında olduklarını bildirdi.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği eğitim programına katılarak, tecrübelerini paylaştı.
Özhaseki, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha güçlü Türkiye'yi ve daha güzel yarınları kadınlarla birlikte inşa edeceklerini vurgulayarak, "Bu vesileyle dava arkadaşımız hanımefendilerin yerel seçimlerdeki adaylık süreçlerinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguladık. Şehirlerimiz hanımefendilerin eliyle daha güzel hale gelecek." ifadelerini kullandı.
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