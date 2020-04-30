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Hanin Hussam 'ahlaksızlığa teşvikten' tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 14:13 | Son Güncelleme

Mısırlı Tiktok fenomeni Hanin Hussam, ‘ahlaksızlık yapmak ve ahlaksızlığa teşvik etmek’ suçlamasıyla tutuklandı. Genç fenomenin eğitim gördüğü üniversiteden yapılan açıklamada ise Hussam’ın okuldan atılabileceği vurgulandı.

Hanin Hussam 'ahlaksızlığa teşvikten' tutuklandı

Mısır'da sosyal medya uygulaması TikTok'ta fenomen olarak tanınan Hanin Hussam, "Ahlaksızlık yapmak ve ahlaksızlığa teşvik etmek, aile ilkelerine ve değerlerine saldırmak, uluslararası internet ağındaki sosyal medya uygulamaları yoluyla özel siteler ve hesaplar kurmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

Başsavcı Hammade es-Savi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şüphelinin toplumda aile ilkelerine ve değerlerine saldırmak, uluslararası internet ağındaki sosyal medya uygulamaları yoluyla özel siteler ve hesaplar kurmak, yönetmek, kullanmanın yanısıra genç kızları bu suça teşvik etmek ve onların ekonomik zayıflıklarından faydalanarak maddi çıkarlar elde etmek için kullanmakla suçlanacağını açıkladı.

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Resmi bir açıklamada bulunan Kahire Üniversitesi, Hussam'ı ‘halkın ahlakını bozan, üniversitenin değerleri ve gelenekleri ile uyumlu olmayan davranışlar sergilediği için’ hukuki işler bölümüne yönlendirildiğini duyurdu.

Kahire Üniversitesi Rektörü Muhammed Osman el-Hişt yaptığı açıklamada, Hussam’ın okuldan atılabileceğini belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
TikTok fenomeni, Hanin Hussam,

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