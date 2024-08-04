Haniye suikastı sonrası gündem olacak ABD iddiası! "Netanyahu kontrolden çıktı, İran'ı yıkmak istiyor..."

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması sonucu İran ile İsrail arasındaki tansiyon tavan yaptı. Dünya İran'ın hamlesini merakla beklerken uluslararası kamuoyu savaş çıkmasından oldukça endişeli. Bölgedeki gerilim tavan yapması sonucu gelen haberler dikkatle takip ediliyor. Kuveyt merkezli El Ceride'nin iddiasına göre ise ABD'li yetkililer İranlı yetkililere uyarıda bulundu.

"NETANYAHU BÖLGESEL SAVAŞ İSTİYOR, İRAN'I YIKMAK İSTİYOR"

Kuveyt gazetesi El Ceride'de yer alan habere göre, bir ABD heyeti Perşembe günü özel uçakla gizlice Türkiye'den havalanıp İran'a gitti. Uçak Tahran yakınındaki Karan kentine indi ve orada İran istihbarat-dışişleri ekibiyle 2 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede ABD'li yetkililer "Netanyahu büyük bir bölgesel savaş istiyor. İran'ı yıkmak istiyor. Netanyahu'nun oyununa gelmeyin" diye uyarıda bulundu. ABD olarak İsmail Haniye suikastından haberlerinin olmadığını ifade eden yetkililer, Netanyahu'nun kontrolden çıktığını söyledi.

ABD İRAN'DAKİ MOSSAD AJANLARININ LİSTESİNİ VERDİ

Görüşmede ABD heyeti "Haniye suikastından haberimiz yoktu" dedikten sonra iyi niyet göstergesi olarak İran'daki bazı Mossad ajanlarının listesini İran'a verdi. Heyet İran'a "Prestij için bir saldırı yapmanızı anlıyoruz. Ama büyütmeyin. Hemen bir nükleer anlaşma yaparsak, Netanyahu'ya en büyük darbeyi vurursunuz" dedi.

Burada, Trump'ın İran'a karşı daha sert olduğu hatırlatıldı ve Biden yönetimiyle hemen bir anlaşma yapılırsa, Trump'a hareket alanı kalmayacağı hatırlatıldı.

El Ceride'nin haberindeki ayrıntılar bunlarla da sınırlı kalmadı. Biden'ın İran ile savaşmak istemediği, Netanyahu'dan hiç memnun olmadığı ve İran'ın saldırması durumunda İsrail'i savunacaklarını ancak büyük savaş istemedikleri ABD'liler tarafından İran heyetine iletildi.

(Kaynak: Haberler)