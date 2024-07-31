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Haniye suikastı üzerine gözler onlardaydı! Kassam Tugayları: Düşman yanlış hesap yaptı

31.07.2024 17:01
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Haniye suikastı üzerine Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından gelecek açıklama merak ediliyordu. Beklenen açıklama Telegram'dan geldi. "Düşman yanlış hesap yaptı" denen açıklamada "Düşmanın çeşitli alanlarda devam eden suçları nedeniyle tüm bölge ülkeleri ve halkları için tehlike çanları çalmaktadır" mesajı dikkat çekti.

Haniye suikastı üzerine gözler onlardaydı! Kassam Tugayları: Düşman yanlış hesap yaptı

Dünya bugün İsmail Haniye suikastını konuşuyor. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın akıbetini nasıl etkileyeceği merak edilen olay sonrası İzzeddin el-Kassam Tugayları, suikastı "Savaşı, yeni boyutlara taşıyan tehlikeli bir olay" olara nitelendirdi.

"DÜŞMAN YANLIŞ HESAP YAPTI"

Kassam Tugayları’nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Haniye’ye, İran’ın başkentinin kalbinde düzenlenen canice suikast; savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olaydır. Düşman, saldırı çemberini genişleterek, direniş liderlerine çeşitli alanlarda suikastlar düzenleyerek ve bölge ülkelerinin egemenliğini ihlal ederek yanlış hesap yaptı." ifadeleri kullanıldı.

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"NETANYAHU KÖR OLDU"

Narsisizmin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu "kör ettiği" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, Netanyahu’nun, "işgalcileri uçuruma sürüklediği, çöküşlerini ve Filistin topraklarından sonsuza dek yok olmalarını" hızlandırdığı savunuldu.

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Netanyahu, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmüştü.

Açıklamada, "Artık bu siyonist ahlaksızlığa son verilmesinin, bu azgın düşmanın dizginlenmesinin, onun ortalığı karıştıran elinin kesilmesinin, saldırganlığından caydırılmasının zamanı gelmiştir. Düşmanın çeşitli alanlarda devam eden suçları nedeniyle tüm bölge ülkeleri ve halkları için tehlike çanları çalmaktadır. (Haniye suikastı), Filistin direnişini desteklemek için herkesi harekete geçirmelidir zira Filistin, tüm ümmetin ileri savunma hattıdır." ifadelerine yer verildi.

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HAMAS LİDERİ HANİYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İran İsrail Hamas İzzeddin el-Kassam Tugayları İsmail Haniye
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