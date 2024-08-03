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Haniye suikastında yeni iddialar! 3 odada daha patlayıcı varmış... "Köstebekler hala İran'da"

03.08.2024 13:36
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31 Temmuz gecesi düzenlenen suikast saldırısı sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye hayatını kaybetmişti. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran olay sonrası İran'dan saldırının ayrıntılarına dair yeni bilgiler geldi. İddialara göre, Haniye’nin öldürüldüğü Devlet Konukevi’ndeki aynı katta 3 odada daha patlayıcı madde bulundu. Ayrıca suikastın işbirlikçilerinin hala İran'da olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili şimdiye kadar iki düzineden fazla kişi tutuklandı. İşte detaylar!

Haniye suikastında yeni iddialar! 3 odada daha patlayıcı varmış... "Köstebekler hala İran'da"

Haniye’nin suikasta uğradığı binada İran güvenlik ve istihbarat birimlerince yapılan kapsamlı araştırmalarda, söz konusu konutun başka odalarında ilave patlayıcı cihazların bulunduğu iddia edildi. İran’da savaş gazileri için tahsis edilen ve “Gaziler Evi” olarak adlandırılan konutun aynı katında farklı bir güvenlik açığının istismar edildiğini gösteren olayda, aktif edilmemiş patlayıcı maddeler, Haniye’nin oda değiştirme ihtimaline göre alınan bir plan silsilesinin parçası olarak değerlendiriliyor. Üç farklı odada yerleşik halde bulunan söz konusu patlayıcıların, uzaktan kumandalı mandala bağlı olduğu iddia edildi.

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HANİYE 70 GÜN ÖNCE DE SUİAKSTA UĞRAYACAKMIŞ

Diğer yandan, 31 Temmuz gecesi saat 02.00 sıralarında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin, 70 gün önce İran’daki bir başka suikasttan kıl payı kurtulduğu öne sürüldü. Hamas liderini hedefe koyan kişi ya da devletlerin, Reisi'nin cenazesi sırasında İsmail Haniye'ye suikast yapma planını devreye soktuğu, ancak cenaze merasimi sırasındaki büyük kalabalığın varlığı nedeniyle başarısız olma ihtimalini göz önünde tutarak değiştirdikleri öğrenildi.

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KÖSTEBEK İRAN'DA MI?

Patlayıcıyı Haniye'nin odasına yerleştirmesi aşamasında İranlı bazı güvenlik ajanlarının doğrudan ya da dolaylı olarak olayda rol aldıkları iddia edildi. Suikast operasyonunda, Devrim Muhafızları içerisinde yer alan ve üst düzey İranlı yetkililerin güvenliğinden sorumlu olan “Ensar El Mehdi” adlı birimdeki bu kişilerin kullanıldığı ileri sürülüyor. Bu iddia, soruşturmayı derinleştiren İran makamlarının elinde bulunan saldırının merkezindeki binanın güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdığı, söz konusu güvenlik kamera görüntülerine göre, halihazırda “kuşkulu” sıfatıyla soruşturma altında tutulan bu kişilerin birkaç dakika içinde birkaç odaya ellerinde cisim ile girip çıktıkları görüldüğü belirtiliyor.

SUİKASTIN FAİLLERİ HALA İRAN'DA!

Kanlı suikastı gerçekleştiren hücre ile o hücreye yardım yataklık eden İran derinliğindeki “köstebek” olarak adlandırılan işbirlikçilerin hala İran sınırları içinde olduğu düşünülüyor.

Öte yandan, ‘misafir’ olarak topraklarında bulunan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin ölümünün ardından harekete geçen İran, kanlı saldırı ile ilgili olayın bir güvenlik ihlali teşkil edip etmediğini gösterecek fikirler üretmek üzere geniş çaplı bir çalışma grubu oluşturdu.

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ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANDI

The New York Times'ın soruşturmayla ilgili iki İranlıya dayandırdığı haberine göre İran, İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından öldürüldüğü iddiasıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle en az iki düzine kişiyi tutukladı.

Habere göre tutuklananlar arasında üst düzey İranlı istihbarat görevlileri, askeri yetkililer ve Devrim Muhafızları'nın işlettiği konukevinin personeli de bulunuyor. İranlılar, üst düzey yetkililer arasındaki büyük bir güvenlik ihlalinin suikastı mümkün kıldığından korkuyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Hamas İsmail Haniye
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