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  4. Haniye'ye suikast girişimi MİT tarafından engellenmiş! Türkiye'nin kritik uyarısı ortaya çıktı

Haniye'ye suikast girişimi MİT tarafından engellenmiş! Türkiye'nin kritik uyarısı ortaya çıktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.08.2024 08:38
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Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğramasının yankıları devam ediyor. Saldırı öncesine ait de yeni detaylar ortaya çıktı. MİT'in Hamas'ı ve Haniye'yi uyardığı tespit edildi. Üstelik İstanbul ve Doha'da 2 ayrı suikast girişiminin MİT tarafından engellendiği belirlendi.

Haniye'ye suikast girişimi MİT tarafından engellenmiş! Türkiye'nin kritik uyarısı ortaya çıktı

Türk güvenlik güçlerinin İran gezisi öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi suikast girişimine karşı uyardığı öğrenildi.

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MİT'TEN ÇELİK KALKAN

Aile üyelerinin öldürülmesi sonrası Türkiye’ye gelen Haniye'ye yönelik şüpheli faaliyetler tespit edildi. MİT, güvenlik kodunu yükselterek Haniye'nin etrafında çelik kalkan ördü. Türk istihbaratının bu konudaki hassasiyeti Katar’da da sürdü. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hamas’tan bir yetkili, İsmail Haniye'nin İstanbul ve Doha’da iki ayrı suikast girişimi atlattığını ve MİT’in önleyici girişimleri sayesinde bu süreçleri sağ salim atlattığını aktardı.

HANİYE VE HAMAS UYARILDI

Öte yandan İsmail Haniye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İran tarafından aynı koruma protokolü dâhilinde davet edildiği öğrenildi. Nasrallah’ın listeden çıkarılmasını müteakip Türk tarafının Haniye ve Hamas’ı uyardığı kaydedildi.

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70 KİŞİ SORGULANDI

Hamas ve Haniye’ye dönük uyarının Tahran yönetimi ile de paylaşıldığına yönelik herhangi bir bilgi yok. Ancak İsmail Haniyee’nin ikamet adresi olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın da yer aldığı İmam Ali Üssünün seçilmesi ve aynı binada Yemen Hussi Temsilcisi Muhammed Abdusselam, Ketaib Hizbullah Komutanı Hamadani ve İslami Cihad lideri Cihad Nehhale’nin konaklamasının bu gelişmelere paralel güven amaçlı adımlar olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

MİT’in Tahran ziyareti öncesi ayrıca mobil haberleşme araçları, kara transferi ve internet kullanımı konularında da Hamas’ı uyardığı öğrenildi.

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İRAN'LA BİLGİ ALIŞVERİŞİ SÜRÜYOR

Haniye’nin öldürülmesi ile ilgili araştırma derinleşirken sorgulanan kişi sayısı 70’i aştı. Gaziler Konağı ve Cumhurbaşkanlığı yemin töreni, sonrasında gittiği iki farklı mekâna ilişkin alan araştırması ve tüm görüntüler İran güvenlik güçleri tarafından detaylı incelemeye alındı. Suikast öncesi istihbarat akışının en az sekiz saat önce başladığı ve yemin töreninin ardından Haniye’nin ziyaret ettiği Milad Kulesi gezisinde fiziki sızmanın gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Türk güvenlik kaynaklar, bütün sürecin yakından izlendiğini ve İran’la olaya ilişkin bilgi alışverişinin sürdüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İran suikast MİT İsmail Haniye
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