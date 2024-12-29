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Haniyye'nin kaldığı odaya bomba yerleştirildiği iddia edilmişti! Hamas'tan suikasta yönelik açıklama... Saldırı güdümlü füzeyle yapılmış

29.12.2024 19:35
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Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren hareketin eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, "kaldığı odaya yerleştirilen bir bomba sonucu öldürüldüğü" iddialarını yalanladı. Suikastın doğrudan Heniyye'nin cep telefonu sinyalini hedef alan 7,5 kilogram ağırlığında güdümlü bir füzeyle gerçekleştirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Haniyye'nin kaldığı odaya bomba yerleştirildiği iddia edilmişti! Hamas'tan suikasta yönelik açıklama... Saldırı güdümlü füzeyle yapılmış

Hamas, Heniyye suikastına ilişkin İsrail basınının öne sürdüğü iddiaların ardından açıklama yaptı. Açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da ikamet ettiği odaya önceden yerleştirilen "hassas bomba" ile öldürüldüğüne ilişkin haberlerin "Siyonist işgal tarafından yayılan bir dizi yalan" olduğu ifade edildi.

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SUİKASTIN GÜDÜMLÜ FÜZE İLE YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Hamas ile İran güvenlik birimlerinin yürüttüğü ortak soruşturma sonucunda, suikastın doğrudan Heniyye'nin cep telefonu sinyalini hedef alan 7,5 kilogram ağırlığında güdümlü bir füzeyle gerçekleştirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

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"UMUTSUZ BİR GİRİŞİM"

Açıklamada, "İşgalcilerin bugün söylediklerinin ve yayınladıklarının, dikkatleri, İran'ın resmi karargahlarından birini hedef alan bir füzeyle egemenliğini ihlal etmek gibi entegre bir suçtan başka yöne çekmek için umutsuz bir girişim olduğu" kaydedildi.

ODAYA YERLEŞTİRİLEN HASSAS BOMBA İLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın Heniyye'yi Tahran'da kaldığı odaya daha önceden yerleştirilen "hassas bomba" ile öldürdüğünü öne sürmüştü.

31 TEMMUZ'DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Heniyye, bir konukevinde 31 Temmuz'da düzenlenen suikast sonrası hayatını kaybetmişti. İsrail Savunma Bakanı Katz, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri Heniyye'ye düzenlenen suikastı Tel Aviv'in yaptığını ilk kez doğrulamıştı.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas
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