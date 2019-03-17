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Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 09:43 | Son Güncelleme

Bursa’da 7 asırdır ticaretin kalbi olan Hanlar Bölgesi, yeni dönemde çevresindeki silüetini bozan yapılardan temizlenecek.

Bursa’da 7 asırdır ticaretin kalbi olan Hanlar Bölgesi, yeni dönemde çevresindeki silüetini bozan yapılardan temizlenecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde Hisar, Hanlar Bölgesi, Tophane ve Beysarayı Bursa’nın tarih adası olacağını, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise, Hanlar Bölgesi’nin açılmasının çarşı bölgesine çok büyük değer katacağını söyledi.
Bursa’da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi’ne alınan, 700 yıldır ticaretin kalbi olarak nitelendirilen 450 dönümlük Hanlar Bölgesi’nin etrafında tarihi silüeti bozan yapılar, Bursa Büyükşehir Belediyesinin başlatacağı Hanlar Bölgesi Kültür Adaları projesi kapsamında temizlenecek. Hanlar Bölgesi, Ulu Camii’nin etrafındaki yaklaşık 450 dönümlük alanda Bursa’nın fethinin ardından peyderpey yapılan 16 han, arasta, bedesten, pazar yeri ve iç içe geçmiş çarşılardan oluşuyor. Yaklaşık 4 bin iş yerinin yer aldığı bölge 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Bölgede, Tarihi Kayhan Çarşısı’nı da kapsayacak şekilde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi silüeti bozan yapılar, yıkılarak eserler belirgin hale getirilecek.

“Proje çarşı bölgemize değer katacak”
Uzun Çarşı’da esnaf ziyaretlerinde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “Çarşı Bursa’nın kalbi. Esnaflarımızla olan ziyaretlerimizde 31 Mart’ın zaferinin müjdesini alıyoruz. Bu noktada yeni dönemde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın Hanlar Bölgesi’nin açılmasıyla ilgili proje çarşı bölgemize de çok büyük değer katacak” dedi.

Çarşı bölgesine otopark geliyor
Çarşının en önemli beklentilerinden birinin de otopark olduğuna dikkat çeken Özen, “Onun da hazırlıklarını yapıyoruz. İnşallah yeni dönemde çarşı esnafımızın beklentilerini Cumhur İttifak’ı olarak bizler yerine getireceğiz. Bu zamana kadar çarşıda yaptığımız çalışmalar ortada. Gerek cephe düzenlemeleri, gerek uzun çarşının üstünün kapatılması, kapalıçarşının cep giydirilmesi gibi bütün alanlarda çarşıya esnafımızla birlikte çok ciddi katma değer kattığımıza inanıyoruz. Esnafımızda bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart gecesi esirgemeyecek. Yeni bir zafere Bursa, Osmangazi ve çarşımızın geleceği adına daha güzel işlere birlikte imza atmış olacağız” diye konuştu.

"Hanlar Bölgesi ortaya çıkacak"
AK Parti Bursa Kadın Kolları tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Başkanlık Salonu’nda düzenlenen Kadınlar Şehri Konuşuyor programına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemdeki projelerini tanıttı. Hanlar Bölgesi ile ilgili konuşan Aktaş, “Hanlar Bölgesi’nin etrafını açıp, ortaya çıkaracağız. Yer altında metroya işleyecek. Hisar, Hanlar Bölgesi, Tophane ve Beysarayı Bursa’nın tarih adası olacak” dedi.

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek

Hanlar Bölgesi’ne yapılacak yatırım çarşıyı hareketlendirecek
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