Hanna Kasırgası Teksas’ta Tropik Fırtınaya Dönüştü

Hanna kasırgası Teksas’ın güney kıyılarını vurdu. Pazar sabahı erken saatte kıyıya varan kasırga şiddetli rüzgarlar ve büyük dalgaları beraberinde getirdi.

Beş aşamalı Saffir Simpson ölçeğine göre 1’inci yani en hafif kategoride kasırga olarak Teksas’a varan Hanna kasırgası Padre Adası’nı Cumartesi akşamüstü saatlerinde vurdu. Daha sonra Teksas’ın Doğu Kennedy ilçesi de kasırgadan etkilendi.

Kara üzerinden batıya giderken şiddetini kaybeden kasırga Pazar sabahı tropik fırtınaya dönüştü. Ulusal Kasırga Merkezi fırtınanın merkezinin Teksas’ın Mcallen kentine 65 kilometre, Meksika’nın Monterrey kasabasınaysa 105 kilometre mesafede olduğunu açıkladı.

Hanna’nın en güçlü rüzgarlarının saatte 95 kilometre hızla estiği belirtildi. Teksas ve Meksika’nın kuzey doğusunda ilerlemeye devam ettikçe fırtınanın şiddetini kaybetmesi bekleniyor.

Ulusal Kasırga Merkezi’nden yapılan açıklamada yağışların hayatları tehdit eden sellere, küçük derelerin hızla, nehirlerinse hafif ile orta derece arasında taşmasına neden olacağı uyarısında bulundu.