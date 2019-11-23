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Hannover'de aşırı sağcılar protesto edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2019 19:13 | Son Güncelleme

Hannover'de aşırı sağcı NPD partisinin gösterisi binlerce kişinin katıldığı protesto eylemiyle kınandı.

Hannover'de aşırı sağcılar protesto edildi

Hannover'de Cumartesi günü aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) tarafından düzenlenen gösteri, aynı saatlerde binlerce kişi tarafından protesto edildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluşturulan "Bunt statt Braun" (Kahverengi yerine renkli) adlı girişim tarafından düzenlenen karşıt gösteriye Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil ile Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay da katıldı. Kentin Alman ikinci liginde mücadele eden futbol kulübü Hannover 96 da karşıt gösterilere destek vererek taraftarlarını NPD eylemine karşı düzenlenen protestolara katılmaya davet etti.

NPD'nin aşırı sağ oluşumlara karşı haber yapan gazetecilere karşı düzenlediği protesto gösterisine ise aralarında Genel Başkan Thorsten Heise'nin de olduğu 110 partili katıldı. Polis, Heise'nin konuşma yapmasını ise yasakladı.

Polis yasakladı, mahkeme izin verdi

NPD'nin kamu yayıncılık kuruluşu NDR ve üç gazeteciye karşı düzenlediğii gösteri güvenlik birimleri ile yargı arasında ihtilafa neden olmuştu. NPD'nin gösterisini "basın özgürlüğünü ihlal edeceği" ve "kamu güvenliği için tehdit oluşturacağı" gerekçesiyle yasaklayan Hannover Polis Teşkilatı'nın kararı NPD'nin başvurusu üzerine İdare Mahkemesi'nce bozulmuştu. Emniyet teşkilatının şikayşektini değerlendiren bir üst mahkeme de gösterinin yapılması yönünde karar vermişti. Mahkemenin kararını eleştiren Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall, NPD'nin üç gazeteciyi doğrudan hedef aldığını söyledi.

NPD'nin tepki gösterdiği gazeteciler Julian Feldmann, David Janzen ve Andre Aden aşırı sağla ilgili haberlerinden dolayı ölüm tehditleri almıştı. NDR'e de çalışan Feldmann, 2018 yılı Kasım ayında eski SS subayı Karl Münter ile yaptığı söyleşiyi haberleştirerek kamuoyunun gündemine gelmişti. Geçen Eylül ayında ölen Münter, Yahudi Soykırımının yaşanmışlığı ve o dönem 6 milyon Yahudi'nin öldürüldüğü konusunda şüphesini dile getirmiş, Fransa'daki bir SS katliamını "kaçanları tabii vuracaktık” sözleriyle savunmuştu. Aşırı sağcı çevreler Feldmann'ı, gazeteci kimliğini ve yanında kamera bulunduğunu saklayarak "yaşlı bir adamı emellerine alet etmekle” suçlamış, Münter'in kamuoyunda "hedef gösterilmesinin ardından evine girilerek taciz edildiği ve evinin soyulduğu" iddia edilmişti. Hannover'da son günlerde üzerinde "Karl için intikam" yazan broşürlerin görüldüğü öne sürülüyor.

dpa,DW/TY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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