Hannover'de Türk esnafa tehdit mektubu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Alman basınına yansıyan haberlere göre Almanya'nın Hannover kentinde Türkiye kökenli esnafa tehdit ve nefret içerikli mektuplar gönderildiği ortaya çıktı. Gönderilen mektuplarda, kentin solcu semti olarak bilinen Steintor'da "ağır bir savaştan" bahsedildiği ve camilerin ateşe verileceği gibi ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Mektupların altında imza olarak da "Die Deutschen" (Almanlar) yazıldığı ifade ediliyor. Hannoversche Allgemeine Zeitung'a konuşan Hannover Savcılığı sözcüsü de olayla ilgili olarak "halkı kışkırtma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Esnaf anlattı

NDR televizyon kanalının dün akşam yayınlanan haberinde de kentte Cumartesi gününden bu yana polise bu tür mektuplarla ilgili çok sayıda şikayet geldiği aktarıldı ve tehdit edilen Türkiye kökenli esnafın açıklamalarına yer verildi.

Tehdit alan restoran sahibi Mehmet Kılıç, NDR'ye mektubu Pazar akşamı aldığını ve hemen polise suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Daha önce Hannover'de bu tür sorunlarla karşılaşmadıklarını ve 26 yıldır Almanya'da yaşadığını belirten Kılıç mektupta, "Yok edileceksiniz", "Defolun, "Pis yabancılar", "Sizden nefret ediyoruz" gibi ifadeler yer aldığını anlattı.