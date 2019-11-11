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Hannover’e Türk kökenli Belediye Başkanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2019 10:38 | Son Güncelleme

Türkiye kökenli Belit Onay, Hannover Belediye Başkanı seçildi.Yeşiller Partisi adayı olan 38 yaşındaki Belit Onay, yüzde 52.9 oranında oy alarak Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Türkiye kökenli Belit Onay, Hannover Belediye Başkanı seçildi.
Yeşiller Partisi adayı olan 38 yaşındaki Belit Onay, yüzde 52.9 oranında oy alarak Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Onay’ın rakibi Hıristiyan Demokrat Parti CDU adayı Dr. Eckhard Scholz yüzde 47.1 oy da kaldı. Belit Onay’a belediye başkanlığının 14 Kasım Perşembe günü tebliğ edilmesi bekleniyor.
Seçimleri kazanmasının ardından partililerle bir araya gelen Belit Onay, kendisine verilen destekten ötürü teşekkür konuşması yaptı. 1981 yılında Almanya doğumlu olan Onay, 2011 yılında Yeşiller Partisi’inden belediye meclis üyeliğine seçildi. 2013 yılında eyalet milletvekili seçilmişti.

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