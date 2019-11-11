Hannover’e Türk Kökenli Belediye Başkanı

Almanya'da ilk kez bir Türk kökenli siyasetçi bir büyükşehrin belediye başkanlığını kazandı ve böylelikle Türklerin Almanya’ya göç tarihinde yeni bir dönem başlattı. Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover’de 27 Ekim’de yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ilk turda yüzde 32,2 oy alarak ilk sırada yer alan Yeşiller Partisi'nin adayı Belit Onay, Pazar günü seçimlerinin ikinci turunda Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) desteklediği bağımsız aday Eckhard Scholz'u geride bırakarak başkanlık koltuğunu kazandı.

Belit Onay, resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 53,7’ni olarak büyük bir başarı elde etti. Almanya’nın en refah eyaletlerinden, sınırları içinde Volkswagen’in merkezini ve fabrikasını barındıran Aşağı Saksonya’nın başkenti, 73 yıldır Sosyal Demokrat Partili (SPD) belediye başkanları tarafından yönetiliyordu. Son dönemde siyasi olarak büyük yenilgiler yaşayan ve Almanya çapında yapılan kamuoyu araştırmalarına göre oyu yüzde 15’e düşen SPD bu seçim sonucuyla en geleneksel kalelerinden birini daha kaybederken, seçmenlerini ikinci turda Onay’dan yana oy kullanmaya çağırdı. Seçim sonucunun netleşmesinden sonra bir konuşma yapan Belit Onay, seçmenlere teşekkür ederek, görevde olacağı önümüzdeki yedi yıl boyunca Hannover için elinden gelenin en iyisini yapacağını açıkladı. Onay, Alman haber programlarının canlı yayınladığı konuşmasının sonunda Türk eşine Türkçe hitap ederek, "Sen benim herşeyimsin, seni seviyorum"dedi.