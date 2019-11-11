Hannover’e Türk Kökenli Belediye Başkanı

Almanya'da ilk kez bir Türk kökenli siyasetçi bir büyükşehrin belediye başkanlığını kazandı ve böylelikle Türklerin Almanya’ya göç tarihinde yeni bir dönem başlattı. Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover’de 27 Ekim’de yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ilk turda yüzde 32,2 oy alarak ilk sırada yer alan Yeşiller Partisi'nin adayı Belit Onay, Pazar günü seçimlerinin ikinci turunda Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) desteklediği bağımsız aday Eckhard Scholz'u geride bırakarak başkanlık koltuğunu kazandı.
Belit Onay, resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 53,7’ni olarak büyük bir başarı elde etti. Almanya’nın en refah eyaletlerinden, sınırları içinde Volkswagen’in merkezini ve fabrikasını barındıran Aşağı Saksonya’nın başkenti, 73 yıldır Sosyal Demokrat Partili (SPD) belediye başkanları tarafından yönetiliyordu. Son dönemde siyasi olarak büyük yenilgiler yaşayan ve Almanya çapında yapılan kamuoyu araştırmalarına göre oyu yüzde 15’e düşen SPD bu seçim sonucuyla en geleneksel kalelerinden birini daha kaybederken, seçmenlerini ikinci turda Onay’dan yana oy kullanmaya çağırdı. Seçim sonucunun netleşmesinden sonra bir konuşma yapan Belit Onay, seçmenlere teşekkür ederek, görevde olacağı önümüzdeki yedi yıl boyunca Hannover için elinden gelenin en iyisini yapacağını açıkladı. Onay, Alman haber programlarının canlı yayınladığı konuşmasının sonunda Türk eşine Türkçe hitap ederek, "Sen benim herşeyimsin, seni seviyorum"dedi.
Ailesi 1970’li yıllarda o dönemdeki tanımlamayla‚ ‘misafir işçi‘ olarak Almanya’ya gelen Onay 1981 yılında Goslar kentinde doğdu. Hannover Üniversitesi’nde hukuk eğitimini tamamlayan Onay, kendi ifadesine göre 1990’lı yılların başında Almanya’da zirve yapan Türk düşmanlığına siyasi olarak karşı koyabilmek için politikaya girme kararı verdi ve Yeşiller Partisi’ne üye oldu. 2011 yılında Hannover Belediye Meclisi’ne, 2013 yılında da Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi’ne seçilen Onay, evli ve bir çocuk babası.
Almanya’daki Türk göçmenlerin siyasi yaşama aktif katılımı 1987 yılında başladı. Berlin Duvarı’nın ayakta olduğu dönemde, 1980’li yıllarda politikaya atılan Sevim Çelebi, 21 Nisan 1987’de yapılan Batı Berlin Eyalet Parlamentosu seçiminde Yeşiller Partisi’nin öncüsü olan Alternatif Liste’den vekil seçilerek, bir mecliste yer alan ilk Türk kökenli siyasetçi oldu.
1994 yılında düzenlenen genel seçimde ise, sosyal demokrat SPD’den aday olan Leyla Onur ve Yeşiller’den Cem Özdemir, Alman Meclisi’nde yer alan ilk Türk kökenli siyasetçi konumuna geldiler. 1999 yılında SPD’li Ozan Ceyhun, Almanya’dan Avrupa Parlamentosu’na seçilen ilk Türk kökenli oldu. Cem Özdemir 2 Haziran 2008 tarihinde Yeşiller Partisi eş başkanlığına seçildi ve bu görevi 10 yıl sürdürdü. Aydan Özoğuz, ülke tarihinde federal hükümet kabinesinde yer alan Türk kökenli ilk isim oldu. Angela Merkel başbakanlığında 15 Aralık 2013’de kurulan koalisyon hükümetinde Aydan Özoğuz, ilk Türk kökenli siyasetçi olarak hükümet masasında yer alarak Uyum ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. 11 Mayıs 2016’da Muhterem Aras’ın eyalet parlamentosunun başkanlığına seçilmesiyle Baden-Württemberg'de birden fazla ilke imza atıldı. Kadın politikacı Almanya tarihinde bir eyaletin parlamento başkanlığına gelen ilk Türk kökenli isim oldu. Yeşiller Partisi’nden parlamentoya giren Aras aynı zamanda bu göreve gelen ilk kadın siyasetçi unvanını kazanırken, Almanya’da bir eyaletin parlamento başkanlığını üstlenen ilk Yeşil politikacı da oldu.
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