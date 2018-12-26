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Hansjörg Wyss: Servetiyle dünyayı kurtaracak milyarder

26.12.2018 16:25 | Son Güncelleme

İsviçreli milyarder iş adamı Hansjörg Wyss, temiz hava ve içme suyu kaynaklarının artırılması amacıyla dünya üzerindeki kara parçaları ve okyanusların korunması için servetinin 1 milyar dolarlık bir kısmını bağışlayacağını açıkladı.

Hansjörg Wyss: Servetiyle dünyayı kurtaracak milyarder

Wyss, daha önce de tehlike altındaki yabani hayvan türlerinin koruma altına alınması için 450 milyon dolarlık bir bağış yapmıştı.

Wyss, New York Times gazetesine bir makale yazarak, bu kararı neden aldığını aktardı.

Wyss, 1 milyar dolarlık bağışı önümüzdeki 10 yıl içerisinde kendi adını taşıyan Wyss Vakfı aracılığıyla yapacağını belirtti.

Wyss, "Vatandaş, yardımsever, iş insanları ve devlet liderleri olarak her birimiz, doğal yaşamın ne kadar korunması gerektiği ile aslında ne kadar az korunduğu arasındaki farktan rahatsız olmamız gerekiyor. Bu, insan izlerinin dünyada kalan son doğal bölgeleri de tüketmeden önce ivedilikle ortadan kaldırmamız gereken bir fark" diye yazdı.

Tüm bu ortak çabalar içerisinde kendi payına düşen kısmı karşılamak için 1 milyar dolar bağış yapacağını söyleyen Wyss, amacının 2030 gezegenin yüzeyinin yüzde 30'unun korunmasını sağlamaya katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Wyss, "Bu para, dünya çapında yerel derneklerin önderliğini yaptığı çevre koruma çabalarının desteklenmesi, hem kara hem de okyanusların korunması için küresel hedeflerin artırılmasının sağlanması ve hedeflerimize ulaşmak için en iyi stratejilerin belirlenmesine dönük bilimsel çalışmaların finansmanı için kullanılacak" dedi.

Wyss, daha sonra BBC'ye yaptığı açıklamada, dünyanın durumunun giderek kötüleştiğini ve bunun ancak karbon salınımını azaltmak ve elektrik üretiminde kömürün payını düşürmek gibi hep beraber atılabilecek adımlarla düzeltilebileceğini söyledi.

Wyss, "Tüketim, seyahat ve doğal kaynakları tüketim biçimlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bunu hepimizin, herkesin yapması gerekiyor. Bu çok büyük bir iş ve dünyanın bunu yapmaya hazır olduğundan çok da emin değilim. Ancak bunun sonucunda ortaya çıkacak olumsuz gelişmeler hepimizi etkileyecek" dedi.

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