Hanta virüs nedir, salgın olur mu, insandan insana bulaşır mı?

Çin'den bir ölümvül virüs haberi daha çıktı. Çin’in Yunnan eyaletinden Shandong’a otobüsle dönen bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği ve yapılan teste göre ölüm nedeninin hantavirüsü olduğu belirlendi. Peki hantavirüs nedir? Koranavirüs gibi yeni bir salgın tehlikesi var mı? İşte hhantavirüsü nedir, nasıl bulaşır, insandan insana geçer mi gibi soruların cevapları...

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, Bunyaviridae ailesinden bir virüstür. İsmini Hantan Irmağı’ndan almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş adı ile böbrek sendromlu kanamalı ateş hastalığına yol açmaktadır.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR? İNSANDAN İNSANA GEÇEBİLİR Mİ?

Hantavirüs'un taşıyıcısı pamuk faresi adı verilen bir tür faredir. Bu farenin anavatanı Güney, Orta ve Kuzey Amerika'dır ve Türkiye'de görülmez. Dolayısıyla Türkiye'de Hantavirüs bulunma sıklığı çok azdır. Bu fare kırsal bölgelerde yaşar ve ancak şehirlere ulaştığında insanlar için bir tehlike oluşturur. Farelerin kendileri virüsten etkilenmezler.

Normalde Hantavirüs insandan insana bulaşmaz, ancak fare dışkısı, idrarı veya yuva yaptığı şeylere dokunan biri elini göz, ağız veya burnuna dokundurursa hantavirüsü kapabilir. Eliyle başkasının bu uzuvlarına dokunursa dokunulan kişiye hantavirüsü bulaşabilir.