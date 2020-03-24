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Hanta virüs nedir, salgın olur mu, insandan insana bulaşır mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 17:33 | Son Güncelleme

Koronavirüs bitmeden bu sefer de Çin'den yeni bir virüs haberi geldi. Hantavirüs ile ilgili bir ölüm haberi yeni bir salgın mı geliyor endişesi yarattı. Peki Hantavirüs nedir? Yeni bir salgın tehlikesi var mı? Hantavirüs insandan insana bulaşır mı? İşte bir anda kafalarda pek çok soru işareti yaratan hantavirüs ile ilgili detaylar...

Hanta virüs nedir, salgın olur mu, insandan insana bulaşır mı?

Çin'den bir ölümvül virüs haberi daha çıktı. Çin’in Yunnan eyaletinden Shandong’a otobüsle dönen bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği ve yapılan teste göre ölüm nedeninin hantavirüsü olduğu belirlendi. Peki hantavirüs nedir? Koranavirüs gibi yeni bir salgın tehlikesi var mı? İşte hhantavirüsü nedir, nasıl bulaşır, insandan insana geçer mi gibi soruların cevapları...

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, Bunyaviridae ailesinden bir virüstür. İsmini Hantan Irmağı’ndan almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş adı ile böbrek sendromlu kanamalı ateş hastalığına yol açmaktadır.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR? İNSANDAN İNSANA GEÇEBİLİR Mİ?

Hantavirüs'un taşıyıcısı pamuk faresi adı verilen bir tür faredir. Bu farenin anavatanı Güney, Orta ve Kuzey Amerika'dır ve Türkiye'de görülmez. Dolayısıyla Türkiye'de Hantavirüs bulunma sıklığı çok azdır. Bu fare kırsal bölgelerde yaşar ve ancak şehirlere ulaştığında insanlar için bir tehlike oluşturur. Farelerin kendileri virüsten etkilenmezler.

Normalde Hantavirüs insandan insana bulaşmaz, ancak fare dışkısı, idrarı veya yuva yaptığı şeylere dokunan biri elini göz, ağız veya burnuna dokundurursa hantavirüsü kapabilir. Eliyle başkasının bu uzuvlarına dokunursa dokunulan kişiye hantavirüsü bulaşabilir.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ

Uzmanlar hantavirüsün aşağıda sıraladığımız belirtilerini gösterenlerin mutlaka hemen bir sağlık kurumuna başvurmaları gerektiğini beliriyorlar.

  • Ani başlayan ateş
  • Titreme
  • Baş ağrısı
  • Eklem Ağrısı
  • Bulantı
  • Kusma
  • İshal
  • Böbreklerin çalışmasında sıkıntı olduğu için idrar yapamama

HANTAVİRÜSÜ NERELERDE GÖRÜLÜR?

Pek yaygın bir virüs değildir. En çok Güney ve Kuzey Amerika’da görülür. Çin, Kore, Rusya'da da rastlanmaktadır. Dünyada en sık görüldüğü yerler Arjantin, Şili, Brezilya, ABD, Kanada ve Panama'dır.

Sosyal medyada hantavirüs tepkisi: Bir bu eksikti!Sosyal medyada hantavirüs tepkisi: Bir bu eksikti!
Anahtar Kelimeler:
hantavirüs koronavirüs

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