Hantavirüs nasıl ve nereden bulaşır?

Virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar insanlığın en eski yıllardan beri savaştığı biyolojik hastalıklara neden olur. Hantavirüs de tarım alanlarında sık görülen bir virüs türüdür. İşte hantavirüs nedir, hantavirüsün bulaşma yolları, tedavi yöntemleri, belirtileri ve korunma yolları hakkında bilgilendirici bir yazı…

Hantavirüs Nedir ve Hangi Virüs Ailesindendir?

Virüsler canlılık ve cansızlık ara formunda olan hücre içi parazitlerdir. Yani hücre gibi canlı bir ortam olmadan patojenik etkisi yoktur, hastalık belirtilerini gösteremez. Ne zaman bir canlı hücreye girerse o hücrenin metabolik faaliyetlerini kendi genetik koduna göre düzenleyip hücreyi ele geçirir.

Hantavirüs, Bunyavirales ailesinin Hantaviridae takımından olan bir RNA virüsüdür. Zarflı bir virüs çeşididir. RNA yapısında tek iplikli genetik kodu ile konakçısı olduğu canlı hücreyi enfekte eder.

İlk izole edildiği yer olan Güney Kore’deki Hantaan Irmağı’ndan ismini alır. Dünyada pek yaygın olmamakla birlikte 2005 ve 2019 yıllarında Güney Amerika’da tespit edilmiştir.

Hantavirüs Özellikleri Nelerdir?

Hanta’nın Literatürdeki adı Orthohantavirus olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda Afrika Kıtası’ndan Dünya’ya yayılarak herkesi telaşlandıran Ebola virüsünün kuzeni olarak nitelendiriliyor. İlk ortaya çıktığı yer olan Güney Kore etkisiyle daha önceden hastalık, “Kore kanamalı ateşi” olarak adlandırılıyordu. Günümüzde bu isim pek kullanılmıyor.