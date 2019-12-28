HABER
  4. ‘Hanutçuluk’ operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı

‘Hanutçuluk’ operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 11:58 | Son Güncelleme

Beyoğlu’da, eğlence mekanları önünde ’hanutçuluk’ yaparak yerli ve yabancı turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu’da, eğlence mekanları önünde ’hanutçuluk’ yaparak yerli ve yabancı turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında rüşvet iddiası nedeniyle 20 polis memuru ile 2 mahalle bekçisinin de ifadesinin alındığı öğrenildi.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, turistlerin Beyoğlu ilçe sınırları içinde gittikleri gece kulübü ve eğlence mekanlarında yüksek hesap getirildiği ve bu mekanlarda darp edilerek zorla para ve kredi kartlarının şifreleriyle birlikte alındığı yönünde yapılan şikayet üzerine çalışma başlatmıştı. Halk dilinde ‘hanutçuluk’ olarak bilinen yöntemle mekana götürdükleri turistin yanına davetsiz kadın oturtulup 2 kadeh alkol için ortalama bin 500 dolar hesap çıkarıldığını belirleyen polis, aralarından iş yeri sahipleri ve çalışanlarının da yer aldığı suç şebekesinin, mevcut yöntemle gelen müşterilere hesap tuzağı kurduklarını saptamıştı.
Yürütülen soruşturma sonunda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalanmıştı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Burada nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, soruşturma kapsamında rüşvet iddiası nedeniyle 20 polis memuru ile 2 mahalle bekçisinin şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

PARTNERYeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!Yeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!
28 Aralık 2011'de Roboski'de neler yaşandı?28 Aralık 2011'de Roboski'de neler yaşandı?
Öğrerciler, kazalara dikkat çekmek için trafik müfettişi olduÖğrerciler, kazalara dikkat çekmek için trafik müfettişi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Son dakika! Somali'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

İnsanlık dışı olay! Anne ve babası darp edip sokağa attı

Onu bu hale anne ve babası getirdi!

Çorum'da otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

İstanbul'da kar sürprizi! Güne böyle uyandılar

Arnavutköy'de motosiklet kazası! Başını otomobile çarptı

Böyle geldi, başını çarparak durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.