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Hap Aşının Yerini Alır mı?

14.11.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlaç üreticisi Merck, Molnupiravir’in virüsün yayılmasını engellediğini bildiriyor. İlk klinik deneyler hapın hastaneye sevk ve ölümleri yarı yarıya azaltığını ortaya koydu. İngiltere’de kullanım izni alan hapın küresel çapta dağıtımı için mali destek de yolda

İlaç üreticisi Merck, Molnupiravir’in virüsün yayılmasını engellediğini bildiriyor. İlk klinik deneyler hapın hastaneye sevk ve ölümleri yarı yarıya azaltığını ortaya koydu. İngiltere’de kullanım izni alan hapın küresel çapta dağıtımı için mali destek de yolda.

Amerika’da COVID-19 için umut vaat eden bir tedavi acil kullanım için değerlendirilirken, bu ilacı dünyanın geri kalanına dağıtabilmek için mali destek de geliyor.

İlacın kullanımı da kolay.

Vanderbilt Üniversitesi’nden Dr. William Schaffner, “Diğer ilaçlarda olduğu gibi herkes eczaneye gidip bu ilacı da alabilir” diyor.

Eğer Gıda ve İlaç Dairesi Merck’in acil kullanım isteğini onaylarsa haplar yeni yıldan önce Amerika’da satılmaya başlayabilir. Şirket dünya genelinde acil kullanım başvuruları yapmayı planlıyor.

Ancak bu ilacın maliyet ve dağıtımıyla aşılar da dahil diğer tedavilere erişmek, dünyanın gelişmemiş bölgeleri için hala büyük zorluk.

Dünya Sağlık Örgütü’nden Ann Lindstrand, “Bunun uluslararası bir sorun olduğunu biliyoruz ve dünya genelinde çözümler üretilmesi gerektiği konusunda çok ciddi olmalıyız. Yani herkes güvende değilken kimse güvende değildir diyorsanız, doğru söylüyorsunuz” ifadelerini kullanıyor.

Amerika ilaçtan bir milyon 700 bin adet sipariş verdi.

İlacın dünyanın geri kalanına daha hızlı gidebilmesi için Bill ve Melinda Gates Vakfı Merck’in ilacının gelişmekte olan ülkelere ulaştırılması adına ilaç üreticilerine 120 milyon dolar kaynak sağlıyor.

Para, her COVID tedavisinin merkezinde bulunuyor.

Acil doktoru olan Caleb Hernandez aynı zamanda COVID ilaçları araştırıyor.

Hernandez, üç ilaç tedavisi üzerinde çalışıldığını ve bunlardan birinin Merck’in ilacına rakip olduğunu söylüyor. Hernandez, bu ilacın FDA onayı için gerekli mali desteğe sahip olmadığını söylüyor.

Hernandez, “Hükümetimiz bu tür çalışmalar için 500 bin dolar harcamıyor. İşleri FDA’ye taşımak için özel şirketlere bağlıyız. Bu nedenle yeterli araştırma yapılması da mümkün olmuyor” diyor.

Aşı olmak yerine Merck’in ilacına dayanmakla ilgili kaygılar da var. Uzmanlar vücuda kendi antikorlarını üretmesini öğrettiği için aşı kullanımını tercih ediyor.

Beyaz Saray Corona Virüs Koordinatörü Jeffrey Zients, “ilk aşamada COVID kapmanızı engelleyebilir ve biz de enfeksiyonu engellemek istiyoruz, sadece hastalık bulaştığında tedavi edebilmek için beklemek istemiyoruz” diyor.

Amerika'da vaka sayısı 50 milyona yaklaşıyor. Ülkede günlük vaka sayısı önceki dönemlere kıyasla azalsa da yine de ortalama 50 bin civarında kişi her gün virüse yakalanıyor.

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