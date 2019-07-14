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Hapis cezası alan 'Pucca', İzmir'de okurlarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

SOSYAL medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'uyuşturucuya özendirme' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile 66 bin 660 TL adli para cezasına çarptırılan, 'Pucca' takma adlı sosyal medya fenomeni ve yazar Pınar Karagöz, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kitabevinde okurlarıyla buluşup, 'Peki Ya Şimdi' isimli kitabını imzaladı.

Hapis cezası alan 'Pucca', İzmir'de okurlarıyla buluştu

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - SOSYAL medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'uyuşturucuya özendirme' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile 66 bin 660 TL adli para cezasına çarptırılan, 'Pucca' takma adlı sosyal medya fenomeni ve yazar Pınar Karagöz, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki kitabevinde okurlarıyla buluşup, 'Peki Ya Şimdi' isimli kitabını imzaladı. Karagöz, ceza almasıyla ilgili, "İtirazımızı yaptık ve bekliyoruz" dedi.
Sosyal medya fenomeni ve yazar, 'Pucca' takma isimli Pınar Karagöz, Karşıyaka Çarşısı'ndaki kitabevinde okuyucularıyla bir araya geldi. Karagöz'le konuşmak ve 'Peki Ya Şimdi' isimli son kitabını imzalatmak isteyen okuyucuları, kitabevi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Karagöz, kitaplarını imzaladığı okuyucularıyla fotoğraf çektirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Anadolu 52'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' suçundan hakkında açılan davada 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 TL adli para cezasına çarptırılan Karagöz, konuyla ilgili açıklama yaptı. Karar açıklandıktan sonra itiraz ettiklerini ve babasının Karşıyaka'daki evine geldiğini söyleyen Pınar Karagöz, "Şu anda itirazımızı yaptık ve bekliyoruz. Hepimiz şoke olduk, hiç beklemiyorduk böyle bir kararı. Benim bir hatam olmuşsa bile karşılığının 5 yıl 10 ay içeride yatmak olmadığını düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hapis cezası alan 'Pucca', İzmir'de okurlarıyla buluştuHapis cezası alan 'Pucca', İzmir'de okurlarıyla buluştuHapis cezası alan 'Pucca', İzmir'de okurlarıyla buluştuHapis cezası alan 'Pucca', İzmir'de okurlarıyla buluştu

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