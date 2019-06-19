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Hapis cezası ile aranan hırsız, mahallede gezerken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 19:49 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa M.

Hapis cezası ile aranan hırsız, mahallede gezerken yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa M. (30), mahallede gezerken yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa M.'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri baskınla Mustafa M.'yi mahallede gezerken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa M., mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Hapis cezası ile aranan hırsız, mahallede gezerken yakalandı

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