Hapis cezası ile aranırken kaçak içkiyle yakalandı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda biri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli, 120 şişe kaçak içki ile birlikte yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda 46 PK 430 plakalı araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 120 şişe kaçak içki ele geçirildi. İçkilere el oyan polis, araçta bulunan 2 kişiyi de gözaltına aldı. Kimlik kontrollerinde şüphelilerden İsmail E.'nin ateşli silahlar kanuna muhalefetten 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve adli para cezası ile arandığı belirlendi.
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