Hapis cezası kararını öğrenince gasp yaptığı markete ateş açtı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, 2015 yılında bir marketten gasp yaptığı iddiasıyla gıyabinda yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını öğrenen 'Çatlak' lakaplı Emre Coşkun, kararı öğrendikten sonra aynı markete pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, kaçan Coşkun'un yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi üzerinde bulunan Emin Özdemir'in işlettiği markette meydana geldi. İddiaya göre 2015 yılında aynı marketten gasp yaptığı iddiasıyla açılan davada 'Çatlak' lakabı ile bilinen Emre Coşkun gıyabında yargılandı. Bugünkü karar duruşmasında mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezası kararı verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Emre Coşkun kararı öğrenince, cezaevine girecek olmasından sorumlu tuttuğu Emin Özdemir'in işlettiği markete geldi. Emre Coşkun, içeride Emin Özdemir'in de bulunduğu marketin önüne gelerek, 'Beni yaktın' diye bağırdıktan sonra pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Emre Coşkun, olayın ardından tüfeği de bırakıp kaçtı.

Saldırıda yaralanan olmazken, markette hasar oluştu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

