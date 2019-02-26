Hapis cezası kesinleşen DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

Konya'da 2017 yılında 5 terör örgütü DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından açılan davada verilen 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan kişi, jandarmanın yol kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Merkez Meram ilçesindeki bir villada 5 terör örgütü DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen Mehmet Akif Kök hakkında verilen 5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Bunun üzerine Kök hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayönü ilçesi Çeşmelisebil yolundaki kontrol sırasında 42 VU 034 plakalı otomobili durdurdu.

Jandarma ekipleri, kimlik kontrolünde sürücü Mehmet Akif Kök hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yakalama kararı bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Kök, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kentte 2017 yılında eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik 10 eve operasyon düzenlenmişti.