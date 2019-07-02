Hapis cezasını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, geldiği adliyede, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalama kararı olduğu ortaya çıkan Şerif G. (30), görevlilerin polisi aradığını anlayınca kaçmaya kalkıştı. Kapalı kapıyı kırarak adliyeden dışarı çıkmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Olay, sabah saatlerinde Samsun Adliyesi'nde meydana geldi. Adliyeye giren Şerif G.'nin, ön büro memurluğunda yapılan incelemesinde, hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası ile yakalama kararı olduğu belirlendi. Görevliler, acil çağrı butonuna basarak polis çağırmak istedi. Ancak çağrı butonu çalışmayınca, görevli, koridorda polis ekibi aramaya başladı. Bu sırada polis arandığını anlayan Şerif G., memurun elinden kimliğini alarak koşmaya başladı. Adliyenin çıkış kapısının kapalı olduğunu gören Şerif G., tekme atıp, kapıyı kırarak açtıktan sonra dışarı çıktı. Koşarak kaçmaya çalışan Şerif G., çevredeki polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu'na teslim edilen Şerif G., işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü. Şerif G.'nin 2 yıl önce Samsun- Ankara karayolu üzerinde kasklı ve silahlı şekilde 4 akaryakıt istasyonundan gasp ve yağma olayına karıştığı öğrenildi. Şerif G. hakkında adliyenin kapısını kırdığı gerekçesiyle 'kamu malına zarar vermek' suçlamasıyla da soruşturma başlatıldı.

