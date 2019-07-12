Hapis cezasıyla aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Nurerttin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - FETÖ üyeliğinden hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, eski 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü A.C. (46), Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı. A.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alaşehir Emniyet Müdürü ekipleri, Adana görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen, eski 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü A.C.'nin ilçedeki bir evde kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, İstasyon Mahallesi'nde kaldığı eve dün gece baskın düzenleyerek A.C.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.C., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

