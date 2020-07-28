Hapishane tarzı spor salonu eski mahkumlar için ikinci bir şans

Serbest kalışının ardından Coss Marte asla hapse dönmek istemediğini biliyordu. Şimdi eski mahallesine açtığı spor salonunda epimansız ve yüksek yoğunluklu egzersiz programıyla hizmet veriyor. 34 yaşındaki Marte New York’ta Manhattan’da büyüdü. Marte’nin büyüdüğü bölge o dönemler fuhuş, uyuşturucu ve şddet olaylarına ev sahipliği yapıyordu. Marte, çocuğukluğunda uyuşturucu için bekleyen uzun kuyruklar gördüğünü hatırlıyor ve o günler için “Büyüdüğüm yerde böyle şeyler normaldi. Herkes bunları yapıyor gibiydi” diyor. HAPİSHANE ŞINAVLARI Dominik Cumhuriyeti’nden göç eden annesi 1985 yılınca Coss Marte’ye hamile kaldı. Bir süre teyzelerinde yaşayan anne ve oğlu sonrasında babası ve kardeşleriyle birlikte küçük bir daireye taşındı. Yaşadıkları apartmanın her katında suç teşkil eden olaylar yaşanıyordu. Marte, uyuşturucuyla 13 yaşındayken tanıştı ve satıcı olarak çalışmaya başladı. Defalarca tutuklanmasına rağmen uyuşturucu satmaya devam etti. O yıllarda sınırlı imkanlarla kendini kapana kısılmış hissettiğini söyleyen Marte, hayatta başka seçenekler olduğunu göremediğini söylüyor. Uyuşturucu işinde hızlıca büyüyen Marte, 19 yaşındayken yılda 2 milyon dolar kazanmaya başladı. Sokak satıcılığını bırakan Marte ve sevgilisi zengin müşteriler edinmeye başladıkça yaşamları da değişti.

2009’da tekrar tutuklandığında 23 yaşında olan Marte’nin girdiği doktor kontrolünde kendisine yüksek kolesterolü olduğu ve kalp krizi riskiyle karşı karşıya olduğu söylendi. Doktorlar kendisine egzersiz yapmasını ve sağlıklı beslenmesini tavsiye etti. Hapishane avlusunda koşmaya başlayan Marte, egzersizlerini sıklaştırarak altı ay içinde 32 kg verdi. Oluşturduğu egzersiz rutini diğer mahkumların da ilgisini çekti. Marte hapishanede 20 mahkumun toplamda 450 kg vermesine yardımcı oldu.

Sağlığına tekrar kavuşan Marte, spor ve beslenme sayesinde kendisini daha iyi hissetmeye başlamıştı. Cezasının sona ermesinden sonra bir daha asla hapishaneye dönmemeye karar verdi ve fitness işine girmeyi planladı. Marte bu planına dair “Hayatımda uyuşturucu satmaktan daha farklı bir şey yapmak istedim” diyor. SPOR SALONU YARATMAK Marte, 2013’te, 29 yaşındayken serbest bırakıldı. Parası ve işi olmadığı için ailesine maddi destek sunabilecek gücü yoktu. Ancak sabıkası nedeniyle düzenli bir iş bulmakta zorlandı. Böylece hapishanede yaptığı antrenmanları içeren bir spor salonu fikri geliştirdi. Bu antrenman 45 dakikalık kendi vücut ağırlığı ile yapılan sert kardiyo egzersizlerinden oluşuyordu. Marte, böylece ConBody adlı spor salounu kurdu. Başlangıçta parkta spor yapan insanlara yaklaşarak onlara yardım teklif etti. Zaman içinde kendi kitlesini oluşturmaya başlayan Marte bir stüdyo kiraladı ve 2016 yılında kalıcı spor salonunu kurdu.