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Hapishane tarzı spor salonu eski mahkumlar için ikinci bir şans

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2020 13:58 | Son Güncelleme

Coss Marte adlı eski mahkum, açtığı hapishane tarzı spor salonda 40’tan fazla eski mahkuma iş imkanı sağladı.

Hapishane tarzı spor salonu eski mahkumlar için ikinci bir şans

Serbest kalışının ardından Coss Marte asla hapse dönmek istemediğini biliyordu. Şimdi eski mahallesine açtığı spor salonunda epimansız ve yüksek yoğunluklu egzersiz programıyla hizmet veriyor.

34 yaşındaki Marte New York’ta Manhattan’da büyüdü. Marte’nin büyüdüğü bölge o dönemler fuhuş, uyuşturucu ve şddet olaylarına ev sahipliği yapıyordu. Marte, çocuğukluğunda uyuşturucu için bekleyen uzun kuyruklar gördüğünü hatırlıyor ve o günler için “Büyüdüğüm yerde böyle şeyler normaldi. Herkes bunları yapıyor gibiydi” diyor.

HAPİSHANE ŞINAVLARI

Dominik Cumhuriyeti’nden göç eden annesi 1985 yılınca Coss Marte’ye hamile kaldı. Bir süre teyzelerinde yaşayan anne ve oğlu sonrasında babası ve kardeşleriyle birlikte küçük bir daireye taşındı.

Yaşadıkları apartmanın her katında suç teşkil eden olaylar yaşanıyordu. Marte, uyuşturucuyla 13 yaşındayken tanıştı ve satıcı olarak çalışmaya başladı. Defalarca tutuklanmasına rağmen uyuşturucu satmaya devam etti.

O yıllarda sınırlı imkanlarla kendini kapana kısılmış hissettiğini söyleyen Marte, hayatta başka seçenekler olduğunu göremediğini söylüyor. Uyuşturucu işinde hızlıca büyüyen Marte, 19 yaşındayken yılda 2 milyon dolar kazanmaya başladı. Sokak satıcılığını bırakan Marte ve sevgilisi zengin müşteriler edinmeye başladıkça yaşamları da değişti.

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2009’da tekrar tutuklandığında 23 yaşında olan Marte’nin girdiği doktor kontrolünde kendisine yüksek kolesterolü olduğu ve kalp krizi riskiyle karşı karşıya olduğu söylendi. Doktorlar kendisine egzersiz yapmasını ve sağlıklı beslenmesini tavsiye etti.

Hapishane avlusunda koşmaya başlayan Marte, egzersizlerini sıklaştırarak altı ay içinde 32 kg verdi. Oluşturduğu egzersiz rutini diğer mahkumların da ilgisini çekti. Marte hapishanede 20 mahkumun toplamda 450 kg vermesine yardımcı oldu.
Sağlığına tekrar kavuşan Marte, spor ve beslenme sayesinde kendisini daha iyi hissetmeye başlamıştı. Cezasının sona ermesinden sonra bir daha asla hapishaneye dönmemeye karar verdi ve fitness işine girmeyi planladı.

Marte bu planına dair “Hayatımda uyuşturucu satmaktan daha farklı bir şey yapmak istedim” diyor.

SPOR SALONU YARATMAK

Marte, 2013’te, 29 yaşındayken serbest bırakıldı. Parası ve işi olmadığı için ailesine maddi destek sunabilecek gücü yoktu. Ancak sabıkası nedeniyle düzenli bir iş bulmakta zorlandı. Böylece hapishanede yaptığı antrenmanları içeren bir spor salonu fikri geliştirdi. Bu antrenman 45 dakikalık kendi vücut ağırlığı ile yapılan sert kardiyo egzersizlerinden oluşuyordu. Marte, böylece ConBody adlı spor salounu kurdu. Başlangıçta parkta spor yapan insanlara yaklaşarak onlara yardım teklif etti. Zaman içinde kendi kitlesini oluşturmaya başlayan Marte bir stüdyo kiraladı ve 2016 yılında kalıcı spor salonunu kurdu.

Marte, kendisi için daha bir yaşam amacıyla ConBody’i kursa da, salonda çalışacak eğitmenlerin eski mahkumlardan oluşmasına karar verdi. Hapisten sonra iş bulmanın ne kadar zor olduğunu bizzat deneyimleyen Marte, eski mahkumlar için ikinci bir şans yaratmak istedi.

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“Çok acı çektim. Eve döndüğümde ne iş olursa yapmaya hazırdım. Ancak iş görüşmelerinde sorulan ikinci soru olan ‘Hiç suç işlediniz mi?’ sorusuna ‘Evet’ yanıtını verince her şey değişiyordu” diyen Marte spor salonunu kurduğundan beri 40’tan fazla eski mahkuma iş imkanı sağladı.

DEĞİŞEN VÜCUTLAR

Hapishane temasına sahip olan spor salonunda bugüne dek 30 bin kişi spor yaptı. Son zamanlarda ise Marte kar amacı gütmeyen bir oluşum olan Second Chance Studios’u (İkinci Şans Salonları) kurdu ve eski mahkumlara spor eğitmeni olarak eğitim vermeye başladı. Marte son zamanlarda, kar amacı gütmeyen kuruluşunu güvence altına almak için 50 bin dolar toplamaya çalışıyor.

Pandemiden bu yana Zoom üzerinden müşterilerine egzersiz yaptıran Marte ülkenin ve hatta dünyanın farklı yerlerinde şube açmayı hedefliyor.

Birçok insan egzersiz yapmak için ağırlık ve spor aleti kullanmak zorunda olduğunu düşünse de, ConBody’de işler böyle değil. “İhtiyacımız olan her şey bizde var” diyen Marte egzersiz için ağırlığa ihtiyaç olmadığını düşünüyor.

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