Hapishanede Çıkan Çatışmada 100'den Fazla Mahkum Öldü

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da, bir hapishanede mahkumlar arasında çıkan çatışmada, ölü sayısının 100 kişinin üzerinde olduğu belirtildi. Yetkililer ölenlerden en az 5 kişinin kafalarının kesilerek öldürüldüklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Guayas Hapishanesi’nde çıkan çatışmada resmi açıklamaya göre 100’den fazla kişi öldü 52 kişi de yaralandı.

Polis yetkilileri de halen daha hapishaneden cesetlerin çıkarılmaya devam ettiğini belirtiyorlar. Ölenlerin kimlik tespitlerinin yapılmasına çalışılıyor.

Hapishanede kalanların yakınları, binanın dışında toplanarak yakınlarının durumu hakkında bilgi almaya çalışıyorlar. Polis ve askerler çatışmalardan 5 saat sonra denetimi yeniden sağladı. Yetkililer, mahkumların bazılarında silahlar bulunduğu ve bunlara da el konulduğunu açıkladı.

Çatışmanın aynı hapishanede kalan Los Lobos ve Los Choneros adlı iki suç örgütünün üyeleri arasında yaşandığı belirtiliyor.

Ülkede Şubat ayında yine bir hapishanede çıkan eylemlerde 79 mahkum hayatını kaybetmişti.

